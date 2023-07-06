Существенное усиление ПВО. Финляндия передает Украине новый пакет военной помощи 6 июля, 15:46 Правительство Финляндии передает новый пакет помощи для Сил обороны Украины на сумму в 105 миллионов евро (Фото:Merja Partanen / Pixabay)

Правительство Финляндии по согласованию с президентом страны Саули Ниинистьо сформировало очередной пакет военной помощи для Украины. Его передадут в ближайшее время.

Об этом говорится в пресс-релизе финского правительства.

В правительстве отметили, что это уже 17-й пакет помощи для Сил обороны Украины. В нем предусматривается предоставление средств противовоздушной обороны и боеприпасы, а также другое необходимое оборудование. Полная стоимость этого пакета составляет 105 миллионов евро, а общая сумма помощи от Финляндии для Украины уже превысила 1.2 миллиарда евро.

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«Мы продолжим поддерживать Украину вместе с нашими союзниками. Результат войны будет определять порядок безопасности Европы и Финляндии на десятилетия, поэтому поддержка Украины является важной частью безопасности Финляндии», — сказал министр обороны Финляндии Аннти Хяккянен.

В пресс-релизе правительства указано, что полное содержание пакета, сроки поставки и пути транспортировки не будут разглашены с «целью гарантировать безопасную поставку военных грузов к месту назначения».

Финляндия продолжает активно помогать поставлять для вооружения и обучения подразделений ВСУ. В предыдущем пакете помощи финское правительство передало зенитные средства и боеприпасы, а ранее подтвердило начало обучения для украинских солдат инструкторами из Финляндии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что очень рассчитывает на помощь своего финского коллеги Саули Ниинистьо в вопросе поставки истребителей Hornet. Однако правительство Финляндии отрицало такую возможность по целому ряду причин.

