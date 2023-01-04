Сотни единиц техники. США усилят восточный фланг НАТО в Польше и Литве — Euractiv

4 января, 13:41
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Американский танк Abrams (Фото:REUTERS / Andrius Sytas)

Американский танк Abrams (Фото:REUTERS / Andrius Sytas)

США усилят свое военное присутствие на восточном фланге НАТО: в Польше и Литве полгода будут находиться сотни единиц американской техники, сообщает Euractiv.

По данным издания, в состав армейской бригады входят 1275 единиц техники, в том числе танки M-1 Abrams, боевые машины пехоты Bradley и другое оборудование.

Euractiv пишет, что с начала января по начало февраля к транспортировке техники будут привлечены солдаты Нидерландов. Для этого вооружение сначала прибудет в нидерландский город Влиссинген, откуда технику перекинут в Восточную Европу автомобильным, железнодорожным и водным транспортом.

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3 декабря в порту польского города Гдыня началась разгрузка около 800 единиц американской военной техники. Дислокация американцев из дивизии, прибывшей в Польшу, была рассчитана на девять месяцев.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   США Польша НАТО Литва Военная техника

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