22 сентября 2018, суббота

Ущерб от мощного урагана Флоренс в США оценили в $38-50 млрд

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Из-за урагана реки в нескольких штатах вышли из берегов

Из-за урагана реки в нескольких штатах вышли из берегов

Эксперты аналитического агентства Moody's оценили ущерб от мощного урагана Флоренс в США в 38-50 млрд долларов.

Как сообщает The Wall Street Journal, эти цифры учитывают порчу имущества, транспортах средств, а также потери на производстве в результате стихии.

Ураган продолжает бушевать в отдельных штатах страны. Реки в Северной и Южной Каролине продолжают выходить из берегов, около 600 дорог перекрыты.

Отмечается, что частные страховые компании уже готовы выплатить пострадавшим компенсации, общая сумму которых может составить от 1,7 до 5 млрд долларов.

Специалисты Moody's поставили нынешний ураган Флоренс на седьмое место по объемам нанесенного ущерба за всю историю США.

Ущерб от ураганов Харви, Мария и Ирма, которые обрушились на США в 2017 году, оценивали в 133,5 млрд, 120 млрд, 84,2 млрд долларов соответственно.

Напомним, 14 сентября, ураган Флоренс вышел на побережье Северной Каролины, что привело к выпадению огромного количества дождя и сильным порывам ветра. По последним данным, жертвами стихии стали 37 человек.

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