«Фарс и трагедия». Конец крупнейшего агентства помощи USAID — BBC Украина 2 июля, 22:50 USAID работает в Украине с 1992 года, предоставив за это время помощи на миллиарды долларов (Фото: Getty Images)

Агентство США по международному развитию (USAID) официально закрылось после того, как президент Трамп постепенно расформировал его из-за якобы неэффективных расходов, пишет отдел новостей BBC Украина.

Станом на березень цього року понад 80% усіх програм агентства було скасовано, а 2 липня решту програм офіційно передано до Держдепу.

Закриття USAID, яке надавало допомогу від імені уряду США, найбільшому у світі постачальнику таких послуг, зазнало критики з боку колишніх президентів Барака Обами та Джорджа Буша-молодшого.

Згідно з попередженням, опублікованим дослідниками в медичному журналі Lancet, скорочення допомоги може призвести до понад 14 мільйонів додаткових смертей до 2030 року. Автори звіту Lancet назвали ці цифри «вражаючими» та прогнозують, що третина тих, хто перебуває під ризиком передчасної смерті, — це діти.

Водночас представник Держдепу заявив, що в дослідженні використовуються «неправильні припущення», і наполягав на тому, що США продовжуватимуть надавати допомогу «більш ефективно», повідомляє інформаційне агентство AFP.

За даними аналітичної служби Конгресу, заснована у 1961 році, USAID раніше працевлаштовувала близько 10 000 осіб, дві третини з яких працювали за кордоном.

Суперечливі скорочення почалися на початку другого терміну Дональда Трампа, коли мільярдеру та колишньому раднику президента Ілону Маску було доручено скоротити чисельність федеральної робочої сили.

Цей крок був засуджений гуманітарними організаціями по всьому світу.

Серед програм, які обмежені, були зусилля з надання протезів солдатам, пораненим в Україні, знешкодження мін у різних країнах та стримування поширення Еболи в Африці.

Вранці 2 липня на вебсайті агентства продовжувало відображатися повідомлення, що весь штатний персонал USAID перебуває у відпустці з 23 лютого.

Що робив USAID в Україні

USAID працює в Україні з 1992 року, надавши за цей час допомоги на мільярди доларів.

За даними USAID, від початку російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року США через USAID надали 22,9 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки українському уряду на допомогу переселенцям, оплату праці державних службовців, які надають критично важливі послуги.

За 2024 рік, останній — як тепер виявилося — рік діяльності, USAID спрямувала 522 мільйони доларів на програму відновлення зруйнованої обстрілами інфраструктури в Україні та на підтримку надання державних послуг.

Так само лише у 2024 році 2,7 мільйона українців отримали медичну допомогу завдяки фінансуванню USAID та партнерів.

За гроші США в Україні фінансувалися благодійні організації та багаторічні програми з профілактики та лікування ВІЛ/СНІДу й мультирезистентного туберкульозу.

У 2025 році USAID планували витратити на Україну 481,6 млн доларів. З них 71 млн доларів на підтримку охорони здоров’я, зокрема 53 млн і 12 млн на боротьбу з ВІЛ/СНІДом і туберкульозом.

Водночас серед десятків проєктів та напрямів, фінансованих USAID в Україні, були не лише гуманітарні, — зокрема, йдеться про будівництво залізничних колій (так звана європейська колія) та укриттів у школах, підтримка бізнесу.

Одним з найбільших напрямів допомоги для України, куди США інвестували майже 1 мільярд доларів, є енергетика. За ці гроші закуповували обладнання, відновлювали пошкоджені через обстріли росіян енергетичні об'єкти і роздавали брикети на опалення людям зі зруйнованих сіл.

Понад 15 тисяч українських аграріїв отримали насіння, добрива, захист для рослин. USAID через Ініціативу AGRI-Україна залучило 2,26 мільярда доларів інвестицій в аграрний сектор України.

Фінансування від USAID отримували також культурні проєкти та медіа — фінансувалися проєкти «Суспільного», «Громадського», «Ukrainer», «По той бік новин».

«Америка понад усе»

Державний секретар США Марко Рубіо раніше заявив, що решта 1000 програм після скорочень в USAID будуть адмініструватися його відомством.

«Епоха санкціонованої урядом неефективності офіційно завершилася», — заявив він 1 липня.

Трамп неодноразово заявляв, що хоче, щоб закордонні витрати були тісно пов’язані з його підходом «Америка понад усе».

Колишні президенти США Джордж Буш-молодший та Барак засудили такий підхід нинішнього президента Трампа під час відеоконференції, яку вони провели разом із співаком U2 Боно для тисяч членів спільноти USAID.

Буш, республіканець як і Трамп, зосередився на впливі скорочень програми боротьби зі СНІДом та ВІЛ, яку розпочала його адміністрація і яка згодом врятувала 25 мільйонів життів.

«Ви продемонстрували велику силу Америки своєю роботою — і це ваше добре серце», — сказав Буш працівникам USAID у записаній на відео заяві, повідомляють американські ЗМІ. «Чи відповідає нашим національним інтересам, щоб 25 мільйонів людей, які б померли, зараз жили? Я думаю, що так, і ви теж так думаєте».

В ООН заявили про "найглибше скорочення фінансування, яке коли-небудь торкнулося міжнародного гуманітарного сектору" / Фото: Getty Images

Тим часом Обама, член Демократичної партії, нагадав про роботу, виконану працівниками USAID по всьому світу.

«Розпад USAID — це фарс і трагедія. Тому що вона виконувала одну з найважливіших робіт у світі», — цитують Обаму.

Давній гуманітарний активіст Боно розповів про мільйони людей, які, за його словами, можуть померти через закриття USAID.

«Вони називали вас шахраями, хоча ви були найкращими з нас», — сказав він учасникам відеоконференції.

USAID вважався частиною глобальної системи допомоги. Після оголошення про скорочення, запроваджені Трампом, інші країни наслідували цей приклад, зробивши власні скорочення, зокрема Британія, Франція та Німеччина.

Організація Об'єднаних Націй заявила, що має справу з «найглибшим скороченням фінансування, яке коли-небудь торкнулося міжнародного гуманітарного сектору».