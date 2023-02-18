Президент Еврокомиссии призвала увеличить производство оружия для Украины 18 февраля, 13:34 Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен призвала партнеров ускорить военную помощь Украине, а также увеличить производство 155-миллиметровых снарядов, в которых нуждаются военные ВСУ.

Об этом она сообщила во время Мюнхенской конференции безопасности.



«Мы должны продолжать поддерживать Украину, наша цель, чтобы империалистические планы провалились, а Украина победила. Что касается военной поддержки: я думаю, сейчас пора серьезно ускориться, увеличить производство продукции, в которой Украина остро нуждается, например боеприпасов. Мы не можем ждать месяца, пока пополним запасы и готовы отправить это Украине», — заявила фон дер Ляен.

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В то же время глава Еврокомиссии отметила важность экономической помощи Украине, чтобы страна смогла продлевать жизнь.

15 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса договорились увеличить производство 155-мм артиллерийских снарядов на фоне истощения запасов боеприпасов из-за помощи Украине в борьбе с оккупационными войсками РФ.