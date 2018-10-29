Уровень загрязнения воздуха в Европе превышает нормы ЕС и ВОЗ - отчет

Уровень загрязнения воздуха в Европе превышает нормы Евросоюза и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Об этом говорится в отчете Европейского агентства по охране окружающей среды.
По данным организации, основными источниками загрязнения воздуха в Европе являются авто, а также промышленность, производство энергии, сельскохозяйственная деятельность и деятельность отдельных домохозяйств.
Больше всего вредят здоровью твердые частицы, диоксид азота и концентрация озона.
В то же время эксперты отмечают, что процент жителей, которые подпадают под их воздействие, снижается.
В отчете также говорится, что текущая экологическая политика и технологические достижения привели к медленному, но неуклонному прогрессу в вопросе снижения негативных последствий.
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