Уровень загрязнения воздуха в Европе превышает нормы ЕС и ВОЗ - отчет

Уровень загрязнения воздуха в Европе превышает нормы Евросоюза и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Об этом говорится в отчете Европейского агентства по охране окружающей среды.

По данным организации, основными источниками загрязнения воздуха в Европе являются авто, а также промышленность, производство энергии, сельскохозяйственная деятельность и деятельность отдельных домохозяйств.

Больше всего вредят здоровью твердые частицы, диоксид азота и концентрация озона.

В то же время эксперты отмечают, что процент жителей, которые подпадают под их воздействие, снижается.

В отчете также говорится, что текущая экологическая политика и технологические достижения привели к медленному, но неуклонному прогрессу в вопросе снижения негативных последствий.