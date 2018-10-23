Ожидается, что Вилла принесет сильные дожди, которые могут привести к катастрофическим наводнениям

Ураган Вилла ослаб до четвертой категории и приближается к Тихоокеанскому побережью Мексики, сообщает CBS News.

Скорость ветра внутри урагана достигает 250 километров в час с порывами до 305 километров в час. Вилла двигается на север со скоростью примерно 13 километров в час.

По прогнозам синоптиков, стихия обрушится на запад страны днем или вечером во вторник, 23 октября. С большой долей вероятности Вилла ослабнет до третьей категории.

Ожидается, что ураган Вилла принесет с собой разрушительный штормовой ветер. У побережья штормовой вал будет сопровождаться большими и разрушительными волнами. Также ожидается, что Вилла принесет сильные дожди, которые могут привести к катастрофическим наводнениям.

Ранее сообщалось, что ураган Вилла в Тихом океане достиг максимальной категории.