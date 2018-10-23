Ураган Уилла приблизился к курортному городу Мексики, эвакуированы тысячи человек

Сформировавшийся в Тихом океане ураган Уилла приблизился к известному мексиканскому курортному городу Масатлан в северо-западном штате Синалоа.
Как сообщает Reuters, в связи с угрозой обрушения урагана 4-й категории на тихоокеанском побережье Мексики эвакуировали тысячи человек, заколотили досками окна и двери в зданиях и закрыли школы.
Ожидается, что ураган Уилла выйдет на сушу в нескольких километрах к югу от Масатлана во вторник днем. К тому времени, согласно прогнозу, мощность стихии ослабнет до третьей категории.
Скорость ветра внутри урагана достигает 241 км в час.
Напомним, что ураган Уилла ослаб до четвертой категории и приближается к тихоокеанскому побережью Мексики.
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