Ураган Уилла достиг берегов Мексики и ослаб до третьей категории

Ураган Уилла достиг западных берегов Мексики.
Как сообщает ВВС, стихия ослабла до третьей категории. Скорость ветра достигает 195 км/ч.
Национальный центр по наблюдению за ураганами предупредил местных жителей о необходимости оставаться в закрытых помещениях.
Ранее сообщалось, что из-за приближающегося урагана на тихоокеанском побережье Мексики эвакуировали тысячи человек, заколотили досками окна и двери в зданиях и закрыли школы.
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