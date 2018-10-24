24 октября 2018, среда

Ураган Уилла достиг берегов Мексики и ослаб до третьей категории

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Скорость ветра достигает 195 км/ч

Скорость ветра достигает 195 км/ч

Ураган Уилла достиг западных берегов Мексики.

Как сообщает ВВС, стихия ослабла до третьей категории. Скорость ветра достигает 195 км/ч.

Национальный центр по наблюдению за ураганами предупредил местных жителей о необходимости оставаться в закрытых помещениях.

Ранее сообщалось, что из-за приближающегося урагана на тихоокеанском побережье Мексики эвакуировали тысячи человек, заколотили досками окна и двери в зданиях и закрыли школы.

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