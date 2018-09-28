Ураган Роса у берегов Мексики усилился до третьей категории

Ураган Роса, который направляется к тихоокеанскому побережью Мексики, усилился до третьей категории, сообщает Национальная метеорологическая служба латиноамериканской страны.
⚠️⚠️⚠️— gob.mx (@gobmx) 27 сентября 2018 г.
Es muy importante seguir la información oficial que emite: @conagua_clima @conagua_mx sobre los efectos y trayectoria del #Huracán #Rosa ????????????#Rosa se intensificó a #Huracán categoría 3 en la escala #SaffirSimpson ????️????️???? https://t.co/OgsC2uSOEU pic.twitter.com/3EmuVbzdC0
По данным службы, скорость ветра внутри стихии достигает 205 км/ч с порывами до 250 км/ч. Ураган движется со скоростью 19 км/ч.
Как ожидается, он достигнет земли 1 октября, однако к тому моменту ослабеет до уровня тропического шторма.
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