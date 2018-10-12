12 октября 2018, пятница

Ураган Майкл в США: количество жертв продолжает расти

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Ураган Майкл унес жизни 12 человек.

Ураган Майкл унес жизни 12 человек.

Жертвами урагана Майкл стали 12 человек.

Об этом сообщает Reuters.

Известно, что 12 человек скончались в результате падения деревьев и другими случаями, которые связаны с ураганом во Флориде, Джорджии, Северной Каролине и Вирджинии.

По словам главы Федерального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями США (FEMA) Брока Лонга, сегодня и завтра число жертв может возрасти.

Ранее сообщалось, что мощный ураган Майкл обрушился на берег вблизи американского города Мексико Бич, штат Флорида. Позже появилась информация о шести погибших в результате урагана.

 

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