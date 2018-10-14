Ураган Лесли в Португалии: сотни тысяч человек остались без света

В Португалии в результате урагана Лесли сотни тысяч человек столкнулись с перебоями в подаче электричества. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Отмечается, что наибольшие последствия стихии наблюдаются в регионе вокруг столицы Португалии Лиссабона, а также округа Лейрия и Коимбра.
По данным издания, шторм вырвал деревья с корнем, разрушил постройки, а также вызвал затопления.
Ураган Лесли ослаб до того, как достиг португальских берегов, однако скорость ветра достигает 180 км/ч. Власти призвали жителей прибрежных районов не покидать свои дома, а также советовали рыбакам вернуться из открытого моря в порт.
В настоящий момент стихия движется в сторону Испании. Испанские службы предупреждают о сильных дождях в северных и восточных районах страны.
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Ранее сообщалось, что ураган Лесли, который сформировался ранее над Атлантическим океаном, достиг берегов Португалии.
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