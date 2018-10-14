Ураган Лесли пришел в Португалию, предупреждают о сильных ветрах и ливнях

Ураган Лесли достиг берегов Пиренейского полуострова, первой стихия затронет Португалию. Об этом сообщает DW со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

В ряде городов Португалии, в том числе в Лиссабоне , а позже также Испании, ожидаются сильные ветра, высокие волны и ливни.

Отмечается, что скорость ветра в этих населенных пунктах достигнет 110 км/ч, а дожди могут привести к наводнениям.

Ожидается, что к вечеру воскресенья, 14 октября, мощность Лесли пойдет на спад.

Ранее сообщалось, что к Пиренейскому полуострову приближается ураган первой категории.