20 сентября 2018, четверг

Ураган Флоренс в США: две женщины утонули, находясь в полицейском фургоне

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В Северной Каролине две женщины утонули, находясь в полицейском фургоне

В Северной Каролине две женщины утонули, находясь в полицейском фургоне

В американском штате Южная Каролина во время урагана Флоренс утонули две женщины, которые находились в полицейском фургоне.

Как сообщает CNN, женщины были пациентами психиатрической клиники. Их перевозили из больницы McLeod Health Darlington города Конвей в Дарлингтон для административной выписки.

Двое полицейских, которые перевозили женщин, выжили. Они выбрались из машины и пытались вытащить пациенток, но двери заклинило. Сами же пациенты не могли выбраться, потому что были пристегнуты ремнями безопасности.

Причина инцидента объясняется тем, что волна догнала фургон и уровень воды поднялся слишком быстро. Тела погибших пока не обнаружили.

Напомним, жертвами мощного урагана Флоренс, который на прошлой неделе ударил по побережью штатов Северная и Южная Каролина, стали уже 35 человек.

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