Ураган Флоренс в США: 13 погибших, метеорологи предупреждают о "катастрофических" наводнениях

В США из-за урагана Флоренс, который движется в направлении юго-восточного побережья, погибли по меньшей мере 13 человек. Об этом сообщает Голос Америки.

Как сообщает издание, тысячи американцев вынуждены были оставить свои дома, из-за сильного ветра миллионы домов остаются без электроснабжения.

По словам губернатора Северной Каролины Роя Купера, несмотря на снижение мощности урагана к первой категории, Флоренс все равно несет очень много осадков, а поднятие воды может разрушить целые населенные пункты.

Также губернатор призвал жителей штата избегать вождения автомобилей из-за риска затопления дорог.

Сообщается, что в Южной Каролине частично сняли приказ к эвакуации. Режим принудительной эвакуации остается только в округах Горри и Джорджтаун на северо-востоке штата.

По информации Национального Центра ураганов США, сильный дождь, который приходит с ураганом, может привести к катастрофическим наводнениям в Северной и Южной Каролине.

На данный момент ветер ослаб, однако медленное движение означает, что ураган Флоренс будет иметь достаточно времени для наполнения уже затопленных рек дождевой водой.

Напомним, 14 сентября ураган Флоренс вышел на побережье Северной Каролины, что привело к выпадению большого количества дождя и сильных порывов ветра. Ураганный ветер привел к повреждениям домов, повалил деревья и оборвал линии электропередач.

Ранее сообщалось, что в зоне урагана Флоренс пять человек поймали на мародерстве.