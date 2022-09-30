Минимум 19 погибших. Последствия урагана Иан, ставшего крупнейшим стихийным бедствием в истории Флориды — фоторепортаж 30 сентября, 13:33 Вид с воздуха на частично обрушившуюся из-за урагана Иан дамбу Санибел на острове Санибел, Флорида, 29 сентября (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton)

Днем 28 февраля на юго-запад американского штата Флорида обрушился ураган Иан.

В результате урагана, который называют крупнейшим стихийным бедствием в истории штата погибло как минимум 19 человек, сообщает CNN.

Более 2,2 млн потребителей остаются без электроснабжения, были значительно повреждены несколько мостов между островами и материком и дорог.

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Районы в Орландо и его окрестностях столкнулись с «историческим наводнением» в некоторых частях города, высокий уровень воды может сохраняться в течение некоторого времени.

30 сентября к середине дня по местному времени Иан, пересекший Флориду, ослабевший, а затем вновь усилившийся, обрушится на штат Южная Каролина. Прогнозируется, что ущерб от урагана может усилить ожидающийся примерно в это же время прилив.

НВ публикует фоторепортаж последствий урагана во Флориде.

1. Затопленная улица в центре города Форт-Майерс во Флориде, 28 сентября.

Фото: REUTERS/Marco Bello

2. Снесенный ураганом дорожный знак в Пунта-Горда, Флорида, 29 сентября.

Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

3. Мужчина помогает женщине выбраться из дома после урагана Иан в городе Форт-Майерс во Флориде 29 сентября. Рядом стоит поврежденная лодка.

Фото: REUTERS/Marco Bello

4. Мужчина в районе Айона во Флориде, 29 сентября.

Фото: Andrew West/The News-Press/Usa Today Network/Handout via REUTERS

5. Повреждения после урагана Иан в округе Ли, штат Флорида, 29 сентября.

Фото: Lee County Sheriff's Office/Handout via REUTERS

5. Затопленный и разрушенный после урагана Иан мост в округе Ли, штат Флорида, 29 сентября.



Фото: Lee County Sheriff's Office/Handout via REUTERS

6. Люди идут по затопленному тротуару в Орландо, штат Флорида, 29 сентября.

Фото: REUTERS/Joe Skipper

7. Поврежденные ураганом Иан лодки в Форт-Майерсе, штат Флорида, 29 сентября.

Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

8. Поврежденные ураганом Иан здания в Форт-Майерсе, штат Флорида, 29 сентября.



Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

9. Поврежденное ураганом Иан здание и перевернутый трейлер в Пунта-Горда, штат Флорида, 29 сентября.

Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

10. Пожар, возникший на острове Санибел в штате Флорида из-за урагана Иан, 29 сентября.

Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

11. Частично обрушившаяся дамба Санибел в штате Флорида, 29 сентября.

Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

12. Перевернутый ураганом Иан автомобиль в Форт-Майерсе в штате Флорида, 29 сентября.

Фото: REUTERS/Marco Bello

13. Затопленный после урагана Иан район в Форт-Майерсе в штате Флорида, 29 сентября.

Фото: REUTERS/Marco Bello

14. Затопленный и поврежденный после урагана Иан дом в Форт-Майерсе в штате Флорида, 29 сентября.



Фото: REUTERS/Marco Bello

15. Поврежденная яхта, придавившая автомобиль, после урагана Иан в Форт-Майерсе в штате Флорида, 29 сентября.

Фото: REUTERS/Marco Bello

16. Поврежденные ураганом Иан лодки и здания в Форт-Майерсе в штате Флорида, 29 сентября.

Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

17. Затопленный после урагана Иан район в Форт-Майерсе в штате Флорида, 29 сентября.

Фото: REUTERS/Marco Bello

18. Вода, поднявшаяся до почтового ящика в Киссимми, штат Флорида, 29 сентября.

Фото: REUTERS/Joe Skipper

19. Затопленный дом и автомобиль в Киссимми, штат Флорида, 29 сентября.

Фото: REUTERS/Joe Skipper

20. Поврежденные ураганом Иан здания в Пунта-Горда, штат Флорила, 29 сентября.

Фото: REUTERS/Shannon Stapleton