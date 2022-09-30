Минимум 19 погибших. Последствия урагана Иан, ставшего крупнейшим стихийным бедствием в истории Флориды — фоторепортаж
Вид с воздуха на частично обрушившуюся из-за урагана Иан дамбу Санибел на острове Санибел, Флорида, 29 сентября (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton)
Днем 28 февраля на юго-запад американского штата Флорида обрушился ураган Иан.
В результате урагана, который называют крупнейшим стихийным бедствием в истории штата погибло как минимум 19 человек, сообщает CNN.
Более 2,2 млн потребителей остаются без электроснабжения, были значительно повреждены несколько мостов между островами и материком и дорог.
Районы в Орландо и его окрестностях столкнулись с «историческим наводнением» в некоторых частях города, высокий уровень воды может сохраняться в течение некоторого времени.
30 сентября к середине дня по местному времени Иан, пересекший Флориду, ослабевший, а затем вновь усилившийся, обрушится на штат Южная Каролина. Прогнозируется, что ущерб от урагана может усилить ожидающийся примерно в это же время прилив.
НВ публикует фоторепортаж последствий урагана во Флориде.
1. Затопленная улица в центре города Форт-Майерс во Флориде, 28 сентября.
2. Снесенный ураганом дорожный знак в Пунта-Горда, Флорида, 29 сентября.
3. Мужчина помогает женщине выбраться из дома после урагана Иан в городе Форт-Майерс во Флориде 29 сентября. Рядом стоит поврежденная лодка.
4. Мужчина в районе Айона во Флориде, 29 сентября.
5. Повреждения после урагана Иан в округе Ли, штат Флорида, 29 сентября.
5. Затопленный и разрушенный после урагана Иан мост в округе Ли, штат Флорида, 29 сентября.
6. Люди идут по затопленному тротуару в Орландо, штат Флорида, 29 сентября.
7. Поврежденные ураганом Иан лодки в Форт-Майерсе, штат Флорида, 29 сентября.
8. Поврежденные ураганом Иан здания в Форт-Майерсе, штат Флорида, 29 сентября.
9. Поврежденное ураганом Иан здание и перевернутый трейлер в Пунта-Горда, штат Флорида, 29 сентября.
10. Пожар, возникший на острове Санибел в штате Флорида из-за урагана Иан, 29 сентября.
11. Частично обрушившаяся дамба Санибел в штате Флорида, 29 сентября.
12. Перевернутый ураганом Иан автомобиль в Форт-Майерсе в штате Флорида, 29 сентября.
13. Затопленный после урагана Иан район в Форт-Майерсе в штате Флорида, 29 сентября.
14. Затопленный и поврежденный после урагана Иан дом в Форт-Майерсе в штате Флорида, 29 сентября.
15. Поврежденная яхта, придавившая автомобиль, после урагана Иан в Форт-Майерсе в штате Флорида, 29 сентября.
16. Поврежденные ураганом Иан лодки и здания в Форт-Майерсе в штате Флорида, 29 сентября.
17. Затопленный после урагана Иан район в Форт-Майерсе в штате Флорида, 29 сентября.
18. Вода, поднявшаяся до почтового ящика в Киссимми, штат Флорида, 29 сентября.
19. Затопленный дом и автомобиль в Киссимми, штат Флорида, 29 сентября.
20. Поврежденные ураганом Иан здания в Пунта-Горда, штат Флорила, 29 сентября.