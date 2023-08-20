В зоне риска Лос-Анджелес. Калифорния готовится к удару самого мощного урагана в своей истории, объявлено чрезвычайное положение 20 августа, 13:08 На закате 19 августа вертолет патрулирует город Дель-Мар на юге Калифорнии, где ожидают удара стихии (Фото:REUTERS/Mike Blake)

На юге американского штата Калифорния объявили чрезвычайное положение из-за приближения чрезвычайного мощного урагана Хилари.

Ожидается, что ураган Хилари, который называют «историческим», обрушится на юг Калифорнии в воскресенье в виде тропического шторма редкой силы, который вызовет наводнения, сильные ветры и сильные ливни, пишет CNN.

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Жители штата уже готовятся к «катастрофическому и опасному для жизни наводнению»: некоторые жители эвакуируются, парки и пляжи закрываются, а экстренные службы готовятся к спасательным работам. Самые серьезные последствия удара стихии, в частности обесточивание населенных пунктов, ожидают в воскресенье и понедельник. Также есть угроза возникновения торнадо.

Телеканал отмечает, что из-за высоких рисков в Калифорнии впервые было объявлено настолько серьезное предупреждение о тропическом шторме. По данным офиса губернатора Калифорнии, Хилари также должен стать «самым влажным тропическим циклоном в истории штата».



По данным американского Национального центра наблюдения за ураганами, Хилари сейчас имеет первую из четырех категорий (четвертая — максимальная).

«Мы мобилизуем все правительство, готовясь и реагируя на этот беспрецедентный шторм», — сказал губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом.

Чрезвычайное положение объявлено в зоне от южной границы штата Калифорния до севера Лос-Анджелеса.



Удара урагана ожидают также в Мексике — вдоль почти 500-километрового участка западного берега полуострова Нижняя Калифорния.