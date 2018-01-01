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Управляющий русской епархией в Западной Европе отреагировал на решение распустить ее

Сегодня, 07:40
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Архиепископ Иоанн заявил, что Константинополь не консультировался с ним по вопросу роспуска экзархата русских приходов Западной Европы

Управляющий экзархатом русских приходов Западной Европы Архиепископ Хариопольский Иоанн удивился решению Вселенского патриархата о его роспуске.

Архиепископ заявил, что с ним не консультировались по вопросу роспуска экзархата, сообщает DW.

О соответствующем решении он узнал лично от Вселенского патриарха Варфоломея I.

 В соответствии с решением, приходам предписано войти в состав митрополий Константинопольского патриархата. 15 декабря православная епархия проведет собрание со священниками и верующими, чтобы проинформировать их о ситуации.

Напомним, 28 ноября Вселенский патриархат принял решение о роспуске архиепископства Русской православной церкви в Западной Европе, отменив патриарший томос 1999 года.

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе с центром в Париже была создана на основе приходов русских эмигрантов после революции 1917 года.

В 1999 году патриарх Варфоломей подтвердил, что архиепископия пребывает под властью Константинополя.

Экзархат имеет 65 приходов, 11 действующих церквей и два монастыря. Основная масса его прихожан сосредоточена во Франции.

Теги:   Православие Константинополь РПЦ

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