Папа римский призвал к «уважению» на фоне выселения УПЦ МП из Лавры 15 марта, 16:06 Папа римский Франциск (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Папа римский Франциск призвал к «уважению» религиозных объектов на фоне информации о том, что УПЦ МП должна до 29 марта покинуть территорию Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает Vatican News.

Во время еженедельной аудиенции на площади Святого Петра в среду, 15 марта, понтифик помолился за украинский народ, а также призвал «воюющие стороны уважать религиозные объекты» и вспомнил о монахах Лавры.



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«Богопосвященные, люди, посвятившие свою жизнь молитве, к какой бы конфессии ни принадлежали, поддерживают Божий народ», — сказал он.

Накануне министр культуры и информполитики Александр Ткаченко заявил, что Киево-Печерскую лавру в первую очередь должно покинуть руководство УПЦ МП и «никто не поднимает вопрос о выселении монахов».

Министерство культуры и информполитики Украины 10 марта заявило, что УПЦ МП до 29 марта должна покинуть все помещения, арендуемые в Киево-Печерской лавре. В УПЦ МП в ответ заявили об «ультиматуме чиновников Минкульта» и о том, что их требования не имеют юридических оснований.



По данным LB.ua, Государственная аудиторская служба Украины после проверки обнаружила незаконную передачу в пользование памятников культурного наследия и 36 незаконных построек.



Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что УПЦ МП не планирует покидать территорию, которую арендует у государства.



С 1 января заповедник Киево-Печерская Лавра приостановил соглашения с УПЦ (МП) об аренде Успенского собора и Трапезной церкви на территории Верхней Лавры. 7 января впервые в истории митрополит Епифаний провел рождественскую службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.



Инфографика: NV

Государственная служба по этнополитике и свободе совести 1 февраля пришла к выводу, что УПЦ (МП) остается структурным подразделением русской православной церкви, несмотря на заявление Собора УПЦ (МП) о «полной самостоятельности и независимости».

СБУ в 2022 году начала проверки в монастырях УПЦ (МП) по всей Украине. Во многих случаях спецслужба находила антиукраинскую литературу и символику.