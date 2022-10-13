Ракеты для NASAMS, БПЛА и артиллерия. Глава Минобороны Британии анонсировал новые поставки оружия 13 октября, 04:34 Бен Уоллес анонсировал новые поставки вооружения (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в следующий пакет военной помощи для Украины будут включены ракеты, артиллерия и БПЛА.

Об этом сообщает Reuters.

В новый пакет, в частности, будут включены 18 гаубиц и ракеты AMRAAM для комплексов ПВО NASAMS.

«Последние невыборочные удары России по гражданским в Украине требуют дальнейшей поддержки тех, кто стремится защитить свою нацию. Сегодня я дал разрешение на поставку в Украину зенитных ракет AMRAAM», — сообщил министр.

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Две батареи ЗРК NASAMS вошли в состав пакета помощи Украине на сумму $820 млн, о котором США объявили 1 июля. А 24 августа, в День независимости, Пентагон объявил о новом пакете помощи от США стоимостью почти $3 млрд, который включает еще шесть дополнительных батарей NASAMS и снаряды к ним.



16 сентября представитель Пентагона Пэт Райдер сообщил, что Украина должна получить первые две батареи NASAMS примерно через два месяца (ориентировочно в середине ноября).

11 октября США сообщили, что ускорят поставку двух зенитно-ракетных комплексов NASAMS Украине после массированных ракетных ударов России.