Министр обороны Великобритании посетил бойцов из Украины, которые тренируются на британских танках
Бен Уоллес с украинскими военнослужащими (Фото:Ben Birchall/Pool via REUTERS)
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил украинских военных, которые тренируются на британских танках Challenger 2 в Англии.
Об этом сообщает Reuters.
Великобритания уже провела базовую подготовку более чем для 10 тысяч украинских военных, а с января учит экипажи танков. Уоллес рассказал, что обещанные Украине британские танки Challenger 2 приедут уже весной.
Он сообщил, что Великобритания может предложить дополнительные танки Challenger к 14 уже обещанным, но это будет зависеть от уровня угрозы, а также от оборонных потребностей страны.
«Главное убедиться, что мы сможем поддерживать их (Силы обороны Украины — ред.) в течение этого года», — сказал министр.
Кроме того, Великобритания начала «разогревать» свои производственные линии, чтобы увеличить производство артиллерийских снарядов для пополнения собственных запасов и помощи Украине.
Уоллес сообщил, что по новым заключенным контрактам Великобритания уже начала получать определенные поставки — для себя и Сил обороны.
Он пояснил, что снаряды можно изготовить достаточно быстро, но главное — разместить заказы для их производства.