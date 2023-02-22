Министр обороны Великобритании посетил бойцов из Украины, которые тренируются на британских танках 22 февраля, 22:10 Бен Уоллес с украинскими военнослужащими (Фото:Ben Birchall/Pool via REUTERS)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил украинских военных, которые тренируются на британских танках Challenger 2 в Англии.

Об этом сообщает Reuters.

Великобритания уже провела базовую подготовку более чем для 10 тысяч украинских военных, а с января учит экипажи танков. Уоллес рассказал, что обещанные Украине британские танки Challenger 2 приедут уже весной.

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Он сообщил, что Великобритания может предложить дополнительные танки Challenger к 14 уже обещанным, но это будет зависеть от уровня угрозы, а также от оборонных потребностей страны.

«Главное убедиться, что мы сможем поддерживать их (Силы обороны Украины — ред.) в течение этого года», — сказал министр.

Кроме того, Великобритания начала «разогревать» свои производственные линии, чтобы увеличить производство артиллерийских снарядов для пополнения собственных запасов и помощи Украине.

Бен Уоллес с украинскими военнослужащими / Фото: Ben Birchall/Pool via REUTERS

Уоллес сообщил, что по новым заключенным контрактам Великобритания уже начала получать определенные поставки — для себя и Сил обороны.

Он пояснил, что снаряды можно изготовить достаточно быстро, но главное — разместить заказы для их производства.