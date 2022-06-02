«Это опустило их в глазах Запада». Как работа фоторепортеров в Буче, Ирпене и профронтовых городах помогла показать реальные действия России 2 июня, 00:46 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Город Северодонецк (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Работа фоторепортеров и независимых медиа в деоккупированных городах и линии фронта помогла в глазах цивилизованного мира унизить Россию и ее войска, рассказал в эфире Радио НВ Андрей Дубчак, фоторепортер, основатель проекта Donbas Frontliner.

— Как это фотографировать войну и быть такими, скажем, глазами? Вы ведь ездите в том числе в опасные горячие точки. Вам не страшно?

– Это все зависит от ситуации. Бывает, что очень страшно. Бывает дико страшно. Но нужно делать работу. Очень многие сейчас в такой ситуации, когда они едут куда-то, им очень страшно, но они делают свою работу. Она воюют, защищают нас, поэтому уровни страха просто бывают очень разные, и наверное, самые большие свои какие-то я прошел немного раньше, то есть в предыдущие годы, когда я освещал войну, были снайперские обстрелы, и были минометы в Ирпене 6 марта, когда погибла семья. Но все равно страх есть страх, но надо его контролировать, чтобы он был рационален, если это возможно.

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— В частности вышло видео, где журналисты попали под обстрелы, и там оно такое эмоциональное. Как вы эмоционально переживаете такие моменты? Или как-то вы вздрагиваете, что, может, в следующий раз не стоит ехать?

— Конечно, вздрагиваем. Особенно если ты находишься очень близко к смерти, скажем так. Ты осторожнее, возможно, не столько рискуешь, перед тем, как уехать, ты взвешиваешь, как дорога простреливается, насколько мощно, ты уже спрашиваешь? Ну, 50 на 50. Ты уже думаешь, надо тебе поехать снять улицы без людей или не надо? Что ты хочешь сделать? Если ты с военными, если это глубокий доступ к военным, то действительно намного интереснее. Что снимает фотограф? Фотограф снимает людей, снимает жизнь. Я знаю ребят, международные фотографы, снимающие умерших людей. Я не вижу в этом абсолютно ничего столь интересного. Почему, потому что фотография на войне – это все-таки больше о жизни, чем о смерти. На войне очень много эмоций, на войне очень много честных чувств. Люди воюют для того, чтобы жить, а не для того, чтобы умереть. Моя фотография больше о жизни, чем о смерти. Хотя это военная фотография.

– Я смотрю в вашем Instagram, и там есть фотографии людей из больниц, которые у себя дома в разбитых домах. Вы, конечно, фотограф, но вы ведь и человек. Как вы эмоционально переживаете такие моменты?

– Не надо быть стальным. Если ты хочешь плакать, то ты просто должен плакать, должен позволять себе плакать. Потому что если ты будешь держать все в себе, то очень быстро перегораешь. То есть, если чувствуешь очень сильную эмпатию, я просто могу отложить камеру, поговорить с ней [человеком], успокоить, что-то такое.

— То есть, бывают такие моменты?

— Конечно, бывают. Я со многими людьми общаюсь в течение многих лет после моих репортажей. И с совершенно разными слоями. И гражданские, и военные. И там тоже помогаю. Поэтому фотографы – люди, ничего там… Просто обычная жизнь. Единственное, что ты на фронте с камерой, другие с ружьем. И совершенно всякие глупые истории, когда ты понимаешь, что шансы очень маленькие что-то снять, и шансы очень маленькие что-то выжать вообще. Опять же, присутствие репортов — это очень важно для огласки на мировой арене и внутри Украины. Потому что уже на сегодняшний день я наблюдаю тренд, что интерес к Украине значительно падает за границей. И многие репортеры реально боятся ехать на восток, потому что это действительно опасно. А происходящее в Киеве оно не исчерпало себя, но к этой картинке мир уже привык.

— Да, в Киеве уже нечего делать. К сожалению, такова история прозаическая журналистская.

— Да, место репортера, военного репортера быть там, где много…

– Где война.

— То есть, когда в Киеве все закончилось, когда Буча… Я поехал в Бучу, поехал в Ирпень, поехал в Гостомель, поехал в Бородянку, снял все и поехал дальше на восток.

— Если вы что-то снимаете, какую-то критическую ситуацию, например идет обстрел, вы делаете фотографии, и кто-то просит о помощи. Как вы себе решаете, нужно помочь или сфотографировать? Или вообще вы не решаете, вы точно знаете, что вы только фотограф? Как переключаться с этого человеческого желания на профессиональное? Потому что работа фотографа очень важна.

— Я для себя заключил, что когда мне говорят, что нельзя фотографировать, я все равно буду фотографировать. Я имею в виду не запреты военные, а причуда какая-то, что кто-то там не хочет фотографировать. И второе, если что происходит, это обязательно нужно сфотографировать. И на самом деле сделать кадр – это несколько секунд или секунда. И если там нужно будет критично, то, конечно, я не буду фотографировать, буду помогать. Но обычно, обычно у тебя есть пару секунд. И камера – это вторая рука. Она работает с тобой. Я могу многое делать действительно параллельно. Могу вести машину и снимать.

— Как бы вы объяснили, почему работа фотографа важна?

– Все довольно просто. Самое мощное оружие – это информация. Для того чтобы человек взял в руки кинетическое оружие, автомат или гранатомет, чтобы пошли стрелять из гаубиц, для того он должен что-то решить для себя в голове. И для того чтобы она это решила, она должна получить информацию. Поэтому сначала идет информация, затем кинетическое оружие. Как правило, все же информационное оружие гораздо более опасно, чем кинетическое. Россия это хорошо понимает. Она вкладывала миллиарды, десятки миллиардов долларов в информационную войну, причем не в Украине, а за границей. И на сегодняшний день у нас очень большие последствия этого.

То есть очень велик миф в головах у людей, даже у зарубежной прессы, которые приезжали в Украину и пытались в первые недели агрессии искать нацистов или еще кого-то. И это я говорю об известных изданиях, известных журналистах. Они меня спрашивали: где у вас нацисты? Наверное, они есть, но так же, как в вашей стране, в таком же количестве, в таких же группах. Поэтому информация – это очень страшная вещь. И в то же время очень честная вещь. Если ты показываешь то, что есть, это самая мощная защита от любого оружия. Потому что, как правило, правда, она все-таки выигрывает. Бывает иногда, к сожалению, со временем, 1932-1933 гг. была спрятана, но потом все равно об этом узнали. К сожалению, умерло очень много людей, миллионы. И опять же, почему нужно это делать, почему нужно защищать Украину информационно, кинетически и оружием, потому что на самом деле бывает, что многие умирают, когда уже оружие не стреляет.

— Вы согласны с тем, что, когда украинские войска вместе с журналистами зашли в Бучу и Ирпень, это очень сильно перевернуло восприятие Западом этой войны? Вот эти первые фотографии.

— Да, это было дико для меня… Меня очень сильно возмущало, что поднимается информационная кампания о каких-то спецоперациях британцев, еще что-то, очень много фейков было от России. Потому что, когда ты заходишь первым, к тебе бросаются женщины и плачут, рассказывают, что с ними делали российские солдаты, то для тебя это шок. Очень много было таких шоков. И честно говоря, было такое впечатление, что ты живешь в каком-нибудь мультике, это все неправда. Потому что я видел и замученных, я был тоже одним из первых, мы были в Буче, мы даже не останавливали машины. Просто «проскакивали» мимо тел, лежавших там на перекрестках под заборами.

И после того ты все больше и больше узнаешь, больше видишь, и просто вопрос, кто это все сделал, зачем, как это можно? Это очень, конечно, опустило российскую армию в глазах международного сообщества, показало, что происходит. И без фотографов, без документалистов, без видеофиксаторов этого не было бы. Потому что, чтобы там не заявляли украинские власти, чтобы там не заявляли украинские военные пресс-офицеры и так далее, тому подобное, это сторона конфликта. Мир учитывает независимых журналистов, независимые издания, работающие на линии фронта. Поэтому чем больше международных журналистов, чем больше независимых журналистов в Украине, тем больше доверие ко всей идущей отсюда информации.

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