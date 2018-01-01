Университет Сороса переезжает из Будапешта из-за давления властей Венгрии Сегодня, 17:18 20 Цей матеріал також доступний українською Финансист и филантроп венгерского происхождения Джордж Сорос

Руководство Центрально-Европейского университета (ЦЕУ), основанного миллиардером Джорджем Соросом в Будапеште, заявило, что самые престижные программы вынужденно переезжают в Вену после поражения в конфликте с правительством премьер-министра Виктора Орбана.

"ЦЕУ был вытеснен. Это беспрецедентно. Американское учреждение изгнано из страны, которая является союзником НАТО", - говорится в заявлении ректора университета Майкла Игнатьева, передает AFP.

По его словам, все аккредитованные в США программы будут преподавать в Вене до сентября 2019 года. ЦЕУ сохранит свой кампус в Будапеште, и новые студенты смогут завершить учебу там.

Игнатьев добавил, что ЦЕУ "сохранит аккредитацию как венгерский университет и будет стремиться продолжать преподавательскую и исследовательскую деятельность в Будапеште как можно дольше".

Напомним, что Венгрия приняла новый закон о высшем образовании, который, по мнению активистов, направлен на закрытие ЦЕУ. Правительство премьер-министра Виктора Орбана рассматривает основанный в 1991 году миллиардером Джорджем Соросом университет как центр либеральной оппозиции.

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Венгерский премьер заявил, что университет Сороса все время "мошенничал", поскольку мог одновременно предоставлять дипломы венгерского и американского образца, что давало ему несправедливое преимущество над другими вузами страны.

Евросоюз начал штрафную процедуру против Венгрии из-за нового закона о высшем образовании.