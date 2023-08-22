БПЛА, которые атаковали аэродром в Сольцах, могли быть запущены с территории России — британская разведка 22 августа, 09:33 Стратегический бомбардировщик ТУ-22М3 пылает на российском аэродроме в Сольцах (Фото:ДР)

В разведке Британии считают, что если российский бомбардировщик Ту-22М3 действительно был уничтожен в результате атаки беспилотников, это «добавляет веса» тому, что атаки БПЛА против российских военных целей осуществляются именно с территории России, поскольку дроны, запущенные вне ее пределов «вряд ли» способны достичь аэродрома Сольцы.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном во вторник, 22 августа.

В британской разведке заявили, что это уже третья успешная атака на российскую дальнюю авиацию.

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В отчете отметили, что после потери Россией Ту-22М3 «возникают сомнения» относительно способности страны-агрессора защитить стратегические объекты внутри страны.

19 августа в России вспыхнул пожар на военном аэродроме Сольцы в Новгородской области, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-22М3.

В Минобороны РФ заявили об атаке беспилотников и добавили, что пытались сбить их из стрелкового оружия.

Аэродром Сольцы расположен в Новгородской области РФ, примерно в 650 километрах от границы с Украиной.



С этого аэродрома в частности взлетали российские Ту-22М3 перед атакой по Украине 15 августа, когда российские ракеты ударили по Львову, Луцку и Днепру.

Россия часто использовала бомбардировщики для запуска противокорабельных ракет по Украине. В начале полномасштабного вторжения с помощью них также осуществлялась интенсивная бомбардировка Мариуполя неуправляемыми бомбами.