Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Питер Сантенелло
Граница с неизведанным. Путешествие в Таджикистан
Наталья Кадя
Глубоко личное
Виталий Сыч
Истинные ценности
Егор Соболев
Субъект под охраной

Умерла российская правозащитница Людмила Алексеева

Сегодня, 20:32
251
Цей матеріал також доступний українською

Людмила Алексеева

Старейшая российская правозащитница Людмила Алексеева умерла в возрасте 91 года. Об этом сообщили в пресс-службе Совета по правам человека при президенте РФ.

Людмила Алексеева была главой московской Хельсинкской группы и членом Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.

"Долгие годы она была символом и добрым гением российского правозащитного движения, его опрой и знаменем. И как все люди ее поколения много пережившая, она никогда не теряла чувства времени и в любом возрасте была остро современна. Маленькая и хрупкая, она сделала защиту людей смыслом своей жизни, и защищала их мужественно и страстно. Она умела разговаривать с сильными мира сего. Она безошибочно чувствовала людей хороших и плохих. По-настоящему великая женщина своей страны и добрая бабушка для всех тех, кто ее близко знал", – заявил член Совета Николай Сванидзе.

Отмечается, что Алексеева ушла из жизни в 19:30 8 декабря в палате московской городской клинической больницы № 15 в результате продолжительной болезни.

Алексеева родилась в Евпатории в 1927 году, окончила исторический факультет МГУ и аспирантуру Московского экономико-статистического института.

Участвовала в издании подпольного советского правозащитного бюллетеня "Хроники текущих событий", в 1976 году стала одним из учредителей правозащитной Московской Хельсинской группы. Через год её вынудили эмигрировать из страны.

За границей Алексеева изучала диссидентское движение, печаталась в различных изданиях и консультировала правозащитные организации. В 1993 году вернулась в РФ, где была избрана председателем Московской Хельсинской группой и занималась правозащитной деятельностью.

Теги:   Правозащитник Россия

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Мир/Страны

Сегодня, 20:07

article_img
Протест "желтых жилетов" в Брюсселе: задержаны более 400 человек

Читайте также

Made in Ukraine

Сегодня, 18:02

article_img
Made in Ukraine. Лучшие новые украинские приложения 2018 года
События

Сегодня, 13:11

article_img
Новое Время ищет редактора для работы на сайте 
Страны

Сегодня, 12:34

article_img
Убиты своими семьями. Правозащитники заявили об "убийствах чести" на Северном Кавказе, власти их отрицают