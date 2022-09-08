Самый грустный день. Джонсон отреагировал на смерть королевы Елизаветы II

8 сентября, 23:28
Поделиться:
Борис Джонсон приветствует королеву Елизавету II в качестве мэра Лондона в 2009 году (Фото:REUTERS/Stefan Wermuth)

Борис Джонсон приветствует королеву Елизавету II в качестве мэра Лондона в 2009 году (Фото:REUTERS/Stefan Wermuth)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал смерть королевы Елизаветы II, заявив, что в стране наступил «самый грустный день».

«Это самый печальный день в нашей стране. В сердцах каждого из нас есть боль в связи с кончиной нашей Королевы, глубокое и личное чувство утраты, возможно, гораздо более сильное, чем мы ожидали», — заявил Джонсон.

Видео дня

Он подчеркнул, что для жителей Британии королева казалась «прекрасной и вечной». Джонсон отметил, что волна скорби по ней покатится по миру «от Балморала по всему Содружеству наций».

«Как это естественно для людей, только когда мы сталкиваемся с реальностью нашей утраты, мы по-настоящему понимаем, что произошло. Только теперь мы действительно понимаем, как много она для нас значила, как много она для нас делала, как сильно она нас любила», — заявил Джонсон.

Бывший глава правительства сообщил, что у Елизаветы II всегда была «простая, но уникальная сила, которая делала людей счастливыми».

«Вот почему мы любили ее. Вот почему мы скорбим по Елизавете Великой, дольше всех правившей и во многих отношениях была лучшей правительницы в нашей истории», — заявил Джонсон.

https://twitter.com/BorisJohnson/status/1567941080796078085
https://twitter.com/BorisJohnson/status/1567941141722533889
https://twitter.com/BorisJohnson/status/1567941244176809987
Читайте также:

Королева Елизавета: Давайте не будем относиться к себе слишком серьезно (Фото:The Royal Family / Instagram) «Цена, которую мы платим за любовь». 17 знаменитых цитат Елизаветы ІІ

О смерти королевы в шотландском замке Балморал сообщил Букингемский дворец вечером 8 сентября.

Перед этим врачи 96-летней Елизаветы II выразили обеспокоенность состоянием ее здоровья. В шотландскую резиденцию королевы прибыли ее дети и внуки. У королевы четверо детей, восемь внуков и 12 правнуков, она возглавляла Британию дольше всего в истории — 70 лет.

Принц Уэльский Чарльз после смерти королевы Елизаветы II автоматически становится новым британским монархом.

На сайте Букингемского дворца сообщается, что 73-летний Чарльз и его жена Камилла останутся в замке Балморал, где умерла королева, и вернутся в Лондон в пятницу, 9 сентября.

Премьер-министр Британии Лиз Трасс в своем обращении сообщила, что король возьмет имя Карл III. Эту информацию подтвердили Кларенс-хаус.

https://youtube.com/shorts/a1qAA3ERBxU
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Елизавета II Великобритания Борис Джонсон Королева Елизавета II

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X