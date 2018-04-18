Умерла южнокорейская актриса, которую в 70-х годах похитила КНДР

В Сеуле умерла известная южнокорейская актриса Чхве Ын Хи, которую в 1970-х годах похитили власти КНДР.

Как сообщает Yonhap, Чхве Ын Хи умерла в возрасте 91 года.

Чхве Ын Хи умерла в больнице. По словам ее сына, актриса должна была пройти диализ почек.

Чхве Ын Хи была ведущей актрисой в Южной Корее в 1970-х годах. Она вышла замуж за режиссера Шин Сан Ока. Вместе они основали компанию Shin Film, благодаря которой произошел расцвет южнокорейского кинематографа.

В 1978 году актриса отправилась в бизнес-поездку в Гонконг. Там ее похитили северокорейские сотрудники спецслужб и вывезли в КНДР. Спустя полгода таким же образом похитили и ее мужа, с которым на тот момент она была в разводе. Он отправился на поиски актрисы в Гонконг.

В КНДР они находились под постоянной охраной. Северокорейское руководство заставляло их снимать кино, рассчитывая таким образом развить кинематограф Северной Кореи. По мнению тогдашнего главы КНДР Ким Чен Ира, их вклад мог позволить северокорейским фильмам выйти на международную арену.

В 1985 году их фильм выиграл международную кинопремию. На Московском кинофестивале награду получила их лента Соль.

Северная Корея никогда не признавала, что выкрала актрису и режиссера. По их версии, они сами попросили об убежище.

Спустя восемь лет в КНДР Чхве Ын Хи и Шин Сан Оку разрешили представить их ленту Пульгасари (адаптация Годзиллы) в Вене. Во время поездки паре удалось сбежать от охраны и скрыться в американском посольстве. Их вывезли в США из-за опасения расправы в случае возвращения на родину. Ким Чен Ир назначил награду за их головы.

В Южную Корею они вернулись только в 1999 году.