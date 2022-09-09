Байден, лидеры ЕС и НАТО выразили соболезнования в связи со смертью Елизаветы II 9 сентября, 01:33 Королева Елизавета II умерла в возрасте 96 лет (Фото:REUTERS/Stephen Hird)

Ряд мировых лидеров опубликовали соболезнования в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II.

Президент США Джо Байден заявил, что молитвы американцев сегодня с британцами и выразил надежду на дальнейшую дружбу двух стран.

«Сегодня мысли и молитвы людей по всей территории Соединенных Штатов — с народом Соединенного Королевства и Содружества — в их горе. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования королевской семье, которая оплакивает не только свою королеву, но и свою дорогую мать, бабушку и прабабушку. Ее наследие будет занимать видное место на страницах британской истории и в истории нашего мира. Мы надеемся на продолжение тесной дружбы с королем и королевой в предстоящие годы», — заявил Байден.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что королева Елизавета II была образцом общественного служения собственному народу.

«Глубоко скорблю по поводу кончины Ее Величества Королевы Елизаветы II. Более 70 лет она демонстрировала образец самоотверженного лидерства и общественного служения. Мои глубочайшие соболезнования — Королевской семье, нашим союзникам по НАТО — Великобритании и Канаде и всем людям Сообщества», — заявил Столтенберг.

Свои соболезнования также выразил премьер-министр Чехии, председательствующей в ЕС, Петр Фиала.

«Глубоко расстроен смертью Ее Величества Королевы Елизаветы II. Мои искренние соболезнования королевской семье и британскому народу, а также народам всего Сообщества», — заявил Фиала.



Президент Европейского совета Шарль Мишель.

«Наши мысли с королевской семьей и со всеми, кто скорбит по Елизавете II в Великобритании и во всем мире. Ее когда-то назвали Елизаветой Стойкой, и она всегда демонстрировала нам важность сохранения ценностей в современном мире, всей своей службой и обязательствами», — заявил Мишель.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«С глубокой печалью узнала о кончине Ее Величества Королевы Елизаветы II. Она дольше всех в мире руководила государством и была одной из самых уважаемых людей в мире. Приношу свои сердечные соболезнования Королевской семье и народу Великобритании», — написала фон дер Ляйен.



Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

«ЕС чтит ее уникальный вклад в развитие мира и объединения. В то время, когда ее потерю чувствует весь мир, наши мысли с ее семьей и народом Великобритании», — сообщил Боррель.

О смерти королевы в шотландском замке Балморал сообщил Букингемский дворец вечером 8 сентября.

Перед этим врачи 96-летней Елизаветы II выразили обеспокоенность состоянием ее здоровья. В шотландскую резиденцию королевы прибыли ее дети и внуки. У королевы четверо детей, восемь внуков и 12 правнуков, она возглавляла Британию дольше всего в истории — 70 лет.

Принц Уэльский Чарльз после смерти королевы Елизаветы II автоматически становится новым британским монархом.

На сайте Букингемского дворца сообщается, что 73-летний Чарльз и его жена Камилла останутся в замке Балморал, где умерла королева, и вернутся в Лондон в пятницу, 9 сентября.

Премьер-министр Британии Лиз Трасс в своем обращении сообщила, что король возьмет имя Карл III. Эту информацию подтвердили Кларенс-хаус.

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