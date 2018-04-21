Умерла актриса Нина Дорошина, известная по роли в фильме Любовь и голуби

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Нина Дорошина
Фото: Московский театр Современник

Нина Дорошина

В Москве на 84 году жизни от остановки сердца умерла актриса Нина Дорошина, известная по роли Надежды в фильме Любовь и голуби.

Об этом сообщили в пресс-службе театра Современник, где работала актриса.

"Сегодня на 84-м году жизни скончалась Нина Михайловна Дорошина, Народная артистка России, актриса Московского театра Современник. Умерла в ночь с 20 на 21 апреля у себя дома от остановки сердца", - сказано в сообщении.

В театре напомнили, что актриса стала национальной героиней после выхода на экраны фильма Владимира Меньшова Любовь и голуби, где повторила свою грандиозную театральную роль Нади Кузякиной из одноименного спектакля.

Дорошина родилась 3 декабря 1934 года, окончила Театральное училище им. Б.Щукина. В 1958 году дебютировала на сцене театра Современник в роли одноклассницы героя Олега Табакова в спектакле В поисках радости по пьесе Виктора Розова.

Ранее сообщалось, что умер шведский диджей Авичи.

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