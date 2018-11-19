Умер работавший с Кубриком дизайнер Пабло Ферро

В американском городе Седона, штат Аризона, в возрасте 83 лет умер графический дизайнер Пабло Ферро.
Причиной смерти стала пневмония, передает Deadline.
Информацию о смерти Ферро подтвердили его официальные представители.
Пабло Ферро известен благодаря работе в фильмах Заводной апельсин и Доктор Стрейнджлав режиссера Стэнли Кубрика.
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