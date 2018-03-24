Умер полицейский, обменявший себя на заложников во Франции

Во Франции от полученных ранений скончался 45-летний лейтенант Арно Бельтрам, который предложил себя в качестве заложника во время теракта в супермаркете города Треб, сообщает BBC.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал полицейского героем.

23 марта в городе Треб на юге Франции мужчина устроил стрельбу в супермаркете, захватив его посетителей в заложники. В результате нападения погибли три человека, еще 16 получили ранения. Нападавший согласился отпустить заложников в обмен на офицера полиции.

Во время штурма супермаркета полиция застрелила нападавшего, которым оказался 26-летний Марокко Редуан Лакдим, ранее подозреваемый в терактах в Париже 13 ноября 2015 года. Также во время штурма был серьезно ранен Арно Бельтрам.

В пятницу полиция Франции арестовала женщину, которая, возможно, была партнершей Лакдима.