Умер один из полицейских, раненых во время перестрелки в США

Умер один из американских полицейских, которые получили ранения во время перестрелке около города Флоренс, штат Южная Каролина.
Два других раненых силовика находятся также в критическом состоянии, передает CNN.
Стрелок также задержан и доставлен в госпиталь.
Напомним, сразу в двух американских штатах Пенсильвания и Южная Каролина произошли массовые перестрелки.
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