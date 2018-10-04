04 октября 2018, четверг

Умер один из полицейских, раненых во время перестрелки в США

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Полицейский был ранен во время стрельбы в Южной Каролины
Фото: CNN

Полицейский был ранен во время стрельбы в Южной Каролины

Умер один из американских полицейских, которые получили ранения во время перестрелке около города Флоренс, штат Южная Каролина.

Два других раненых силовика находятся также в критическом состоянии, передает CNN.

Стрелок также задержан и доставлен в госпиталь.

Напомним, сразу в двух американских штатах Пенсильвания и Южная Каролина произошли массовые перестрелки.

 

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