Умер один из полицейских, раненых во время перестрелки в США

Полицейский был ранен во время стрельбы в Южной Каролины

Умер один из американских полицейских, которые получили ранения во время перестрелке около города Флоренс, штат Южная Каролина.

Два других раненых силовика находятся также в критическом состоянии, передает CNN.

Стрелок также задержан и доставлен в госпиталь.

Напомним, сразу в двух американских штатах Пенсильвания и Южная Каролина произошли массовые перестрелки.