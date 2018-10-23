Умер один из основателей бренда United Colors of Benetton

В Италии на 78-м году жизни умер один из основателей компании Benetton Group и бренда одежды United Colors of Benetton Жильберто Бенеттон.

Как заявили в его семье, Бенеттон умер после непродолжительной болезни, сообщает Reuters.

По оценке журнала Forbes, состояние Джильберто Бенеттона составляло $2,7 миллиарда.

Жильберто Беннетон, вместе со своими братьями Лучано, Карло и сестрой Джулианой, основал компанию Benetton в 1965 году.

Бенеттон является одной из самых богатых семей Италии. Помимо бренда одежды, они владеют крупнейшим оператором итальянских дорог Atlantia, кейтеринговой компанией Autogrill и аэропортами Рима.