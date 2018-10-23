23 октября 2018, вторник

Умер один из основателей бренда United Colors of Benetton

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Жильберто Бенеттон
Скриншот

Жильберто Бенеттон

В Италии на 78-м году жизни умер один из основателей компании Benetton Group и бренда одежды United Colors of Benetton Жильберто Бенеттон.

Как заявили в его семье, Бенеттон умер после непродолжительной болезни, сообщает Reuters.

По оценке журнала Forbes, состояние Джильберто Бенеттона составляло $2,7 миллиарда.

Жильберто Беннетон, вместе со своими братьями Лучано, Карло и сестрой Джулианой, основал компанию Benetton в 1965 году.

Бенеттон является одной из самых богатых семей Италии. Помимо бренда одежды, они владеют крупнейшим оператором итальянских дорог Atlantia, кейтеринговой компанией Autogrill и аэропортами Рима.

Журнал Новое Время №38

— Российское ГРУ становится монстром с мега-бюжетом;
— Звездный финансист отрицает новый глобальный кризис;
— Поднятые со дна корабли раскрывают тайны истории.

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове