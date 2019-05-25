Умер нобелевский лауреат с украинскими корнями Марри Гелл-Манн Сегодня, 10:41 461 Цей матеріал також доступний українською Santa Fe Institute / Twitter Гелл-Манн открыл самую маленькую известную фундаментальную частицу — кварк Santa Fe Institute / Twitter

В США в 89 лет умер нобелевский лауреат по физике Марри Гелл-Манн.

Об этом сообщает независимый исследовательский центр Института Санта-Фе в Twitter.

Марри Гелл-Манн родился в семье эмигрантов из Черновцов. В США закончил Йельский университет и Массачусетский технологический институт.

В 1969 году Гелл-Манн получил Нобелевскую премию по физике за создание системы классификации элементарных частиц. Он открыл самую маленькую известную фундаментальную частицу — кварк.