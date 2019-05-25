Умер нобелевский лауреат с украинскими корнями Марри Гелл-Манн
В США в 89 лет умер нобелевский лауреат по физике Марри Гелл-Манн.
Об этом сообщает независимый исследовательский центр Института Санта-Фе в Twitter.
Марри Гелл-Манн родился в семье эмигрантов из Черновцов. В США закончил Йельский университет и Массачусетский технологический институт.
В 1969 году Гелл-Манн получил Нобелевскую премию по физике за создание системы классификации элементарных частиц. Он открыл самую маленькую известную фундаментальную частицу — кварк.