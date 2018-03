Умер легендарный Роджер Баннистер, который первым пробежал милю менее чем за 4 минуты

В субботу, 3 марта, в Великобритании в возрасте 88 лет умер легкоатлет Роджер Баннистер - первый в истории спортсмен, который смог пробежать одну милю менее чем за четыре минуты.

Об этом сообщает ВВС.

Легендарный спортсмен умер в собственном доме в Оксфорде.

Причины смерти пока не уточняются.

Баннистер учился в Оксфордском университете на врача и бегал "для себя" в свободное от учебы время. Однажды он поставил перед собой задачу пробежать милю (1609 м) быстрее, чем за четыре минуты, что в 50-х годах прошлого века считалось неисполнимым. Эксперты утверждали, что такой результат превосходит человеческие возможности. Но Баннистер пробежал дистанцию за 3 минуты 59,4 секунды, установив абсолютный мировой рекорд.

А в 1954 году спортсмен улучшил результат в ходе официальных соревнований. В забеге лучших спортсменов мира он пришел первым с результатом 3 минуты 58,8 секунды. Этот забег вошел в историю и получил название Миля столетия.

Непрофессиональный спортсмен также защищал цвета британского флага на различных соревнованиях высокого уровня. Баннистер стал бронзовым призером чемпионата Европы 1950 года, занял четвертое место на Олимпиаде 1952 года, взял золото чемпионата Европы 1954 года. В том же году он оставил спорт и посвятил себя медицине.

Соболезнования родным и близким легкоатлета в связи со случившимся уже принесла премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй.

"Сэр Роджер Баннистер был иконой британского спорта. Его достижения вдохновляли всех нас", — написала она на своей странице в Twitter, добавив, что теперь Баннистера "будет очень не хватать".

