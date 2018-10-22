Умер Йоахим Реннеберг, который помешал нацистской Германии создать ядерное оружие

Реннебергу (слева) было 99 лет

В Норвегии на 100-ом году жизни умер Йоахим Реннеберг, который командовал операцией по предотвращению создания нацистской Германией ядерного оружия.

Об этом передает Reuters.

Во время Второй мировой войны Реннеберг вступил в Сопротивление для участия в диверсионных операциях против нацистов.

В 1943 году он возглавил операцию Ганнерсайд, целью которой было уничтожение завода по производству "тяжелой воды" в Норвегии. Запасы химических соединений могли быть использованы для создания Германией ядерного оружия.

Сообщается также, что современные историки сомневаются в том, что во время Второй мировой войны нацистская Германия имела возможность создать ядерное оружие.

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