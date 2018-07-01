01 июля 2018, воскресенье

Умер известный лауреат Нобелевской премии по медицине Арвид Карлссон

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Открытия Карлссона изменили качество жизни миллионов пациентов с психическими заболеваниями
Фото: ТТ

Открытия Карлссона изменили качество жизни миллионов пациентов с психическими заболеваниями

В субботу, 30 июня, в Швеции в возрасте 95 лет умер шведский ученый, лауреат Нобелевской премии Арвид Карлссон.

Об этом сообщает местное издание Sydsvenskan.

Карлссон известен своими исследованиями свойств нейромедиатора дофамина и его воздействия на пациентов с болезнью Паркинсона. Нобелевскую премию по физиологии и медицине за 2000 год он вместе с австрийским ученым Паулем Грингардом и американцем Эриком Кэнделом получил за исследование "одного типа преобразования сигнала между нервными клетками, рассматриваемого как медленная синаптическая передача". 

Коллеги ученого утверждают, что открытия Карлссона "помогли существенно изменить качество жизни миллионов пациентов с психическими и неврологическими заболеваниями".

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