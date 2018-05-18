Умер бывший советник Рейгана по вопросам СССР Ричард Пайпс

Пайпс умер на 95-ом году жизни

Департамент истории Гарвардского университета сообщает, что в США на 95-ом году жизни скончался историк Ричард Пайпс, который работал в прошлом советником президента Рональда Рейгана.

Пайпс умер в Бостоне 17 мая.

Ричард Пайпс (1923-2018) родился в Польше, но после оккупации страны его семья бежала в США.

С 1968 по 1973 возглавлял исследовательский центр по изучению России при Гарвардском университете.

С 1981 по 1982 годах занимался вопросами внешней политики США в рамках доктрины Рейгана, был советником президента по вопросам СССР.

Написал книги Россия при старом режиме и Два пути Росии.