Умер бывший советник Рейгана по вопросам СССР Ричард Пайпс

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Пайпс умер на 95-ом году жизни
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Пайпс умер на 95-ом году жизни

Департамент истории Гарвардского университета сообщает, что в США на 95-ом году жизни скончался историк Ричард Пайпс, который работал в прошлом советником президента Рональда Рейгана.

Пайпс умер в Бостоне 17 мая.

Ричард Пайпс (1923-2018) родился в Польше, но после оккупации страны его семья бежала в США.

С 1968 по 1973 возглавлял исследовательский центр по изучению России при Гарвардском университете.

С 1981 по 1982 годах занимался вопросами внешней политики США в рамках доктрины Рейгана, был советником президента по вопросам СССР.

Написал книги Россия при старом режиме и Два пути Росии.

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