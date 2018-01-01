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Улов кокаина: мужчина на Маршалловых островах выловил рыболовной сеткой 48 кг белого порошка в коробках

Сегодня, 07:59
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Республика Маршалловы Острова

Мужчина пытался поймать в сетке рыбу, однако вытащил из воды 48 килограмм белого порошка в хорошо упакованных пластиковых коробках.

Об этом сообщает Rasio New Zealand.

По ценам черного рынка, такое количество кокаина стоит около 4 миллионов долларов.

Рыбак сразу вызвал полицию. Однако на территории архипелага нет лаборатории, которая подтвердила бы происхождение вещества. Поэтому посольство США направило на место специалистов.

Правоохранители склоняются к мысли, что это все же кокаин, ведь это не первый раз у берегов тихоокеанского государства находят наркотики.

Полиция возбудила уголовное дело по факту хранения наркотиков.

Испанская полиция изъяла 6 тонн кокаина, который был спрятан в бананах
СМИ: В Бельгии обнаружили две тонны кокаина с логотипом Единой России

Теги:   Наркотики Острова

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