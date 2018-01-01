Улов кокаина: мужчина на Маршалловых островах выловил рыболовной сеткой 48 кг белого порошка в коробках
Мужчина пытался поймать в сетке рыбу, однако вытащил из воды 48 килограмм белого порошка в хорошо упакованных пластиковых коробках.
Об этом сообщает Rasio New Zealand.
По ценам черного рынка, такое количество кокаина стоит около 4 миллионов долларов.
Рыбак сразу вызвал полицию. Однако на территории архипелага нет лаборатории, которая подтвердила бы происхождение вещества. Поэтому посольство США направило на место специалистов.
Правоохранители склоняются к мысли, что это все же кокаин, ведь это не первый раз у берегов тихоокеанского государства находят наркотики.
Полиция возбудила уголовное дело по факту хранения наркотиков.
Испанская полиция изъяла 6 тонн кокаина, который был спрятан в бананах
СМИ: В Бельгии обнаружили две тонны кокаина с логотипом Единой России