Улицы превратились в реки. На Хьюстон обрушились сильнейшие ливни

В среду, 4 июля, в американском городе Хьюстон, штат Техас, прошли сильнейшие ливни, в результате улицы города превратились практически в реки.

Как передает CNN, в течение пяти часов в Хьюстоне выпало до 13 сантиметров осадков, в том числе 14 сантиметров в аэропорту имени Уильяма П. Хобби.

Из-за продолжительных ливней в округе Харрис, который окружает Хьюстон, объявили предупреждение об угрозе наводнения.

Смотрите также По щиколотку в воде. Улицы Киева затопило после сильного ливня

В связи с непогодой празднование Дня Независимости США оказалось под угрозой, так как парк Элеанор Тинсли оказался затоплен в результате поднявшегося уровня воды в реке Буффало Байу. Мэр города Сильвестр Тернер отменил проведение мероприятий в парке.

В Хьюстоне также закрыли ряда дорог и рекомендовали местным жителям воздержаться от поездок на автомобиле.

"Пожалуйста, не пытайтесь выезжать на дороги, которые оказались под водой", - предупредил Тернер.

JULY 4TH FLOODING: Houston down but never out. This eerie image shows before & after of the letters that spelled out Houston at Eleanor Tinsley Park, but the city has shown that we can bounce back. We will remain #HoustonStrong this Independence Day. https://t.co/2nn7Sm4CeS pic.twitter.com/SkFlREPaz3 — ABC13 Houston (@abc13houston) 4 липня 2018 р.

Buffalo Bayou by the Wortham Center. Workers are putting sandbags on the outside of the Wortham to make sure it doesn’t flood again. pic.twitter.com/e5JCIaxXyR — Keaton Fox (@keatonfox) 4 липня 2018 р.

Downtown Sesquicentennial park is underwater pic.twitter.com/Asn8XVuKA1 — Keaton Fox (@keatonfox) 4 липня 2018 р.

Downtown at the corner of commerce and Milam where it appears the city Stormwater drain’s are overflowing onto the street with a black, smelly water that is discoloring the bayou with black coloring. pic.twitter.com/oRWAxb345l — Keaton Fox (@keatonfox) 4 липня 2018 р.