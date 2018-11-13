14 ноября 2018, среда

Украл пиво: британская полиция задержала вора, который похож на одного из главных героев сериала Друзья

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Злоумышленник оказался похож на известного актера
Скриншот

Злоумышленник оказался похож на известного актера

Сотрудники полиции британского города Блэкпул задержали подозреваемого в краже мужчину, который стал известен из-за своей схожести с актером из сериала Друзья. 

Злоумышленника начали разыскивать в конце октября.

Сообщение полиции с фото подозреваемого и просьбой помочь его найти собрало более 110 тысяч репостов.

На снимке видно, как человек держит ящик с пивом. Многим пользователям соцсети показалось, что он похож на актера Дэвида Швиммера, который сыграл Росса Геллера в сериале Друзья. 

Сходство прокомментировал и сам Швиммер. Он снял ироническое видео, в котором сымитировал кражу ящика пива.

В видео он объяснил, что кражу в Блэкпуле совершил не он. "Клянусь, это был не я. Как видите, я был в Нью-Йорке", - написал актер.

Мы в 2020 году. Как изменится Украина?

В четверг, 15 ноября, состоится финальная лекция НВ из цикла "Украина 2020. Что ждет страну".

Что можем сделать мы, чтобы Украина наконец стала успешной страной?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове