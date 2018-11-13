Украл пиво: британская полиция задержала вора, который похож на одного из главных героев сериала Друзья

Сотрудники полиции британского города Блэкпул задержали подозреваемого в краже мужчину, который стал известен из-за своей схожести с актером из сериала Друзья.
Злоумышленника начали разыскивать в конце октября.
Сообщение полиции с фото подозреваемого и просьбой помочь его найти собрало более 110 тысяч репостов.
На снимке видно, как человек держит ящик с пивом. Многим пользователям соцсети показалось, что он похож на актера Дэвида Швиммера, который сыграл Росса Геллера в сериале Друзья.
Сходство прокомментировал и сам Швиммер. Он снял ироническое видео, в котором сымитировал кражу ящика пива.
Officers, I swear it wasn't me.— schwim (@DavidSchwimmer) 24 октября 2018 г.
As you can see, I was in New York.
To the hardworking Blackpool Police, good luck with the investigation.#itwasntme pic.twitter.com/EDFF9dZoYR
В видео он объяснил, что кражу в Блэкпуле совершил не он. "Клянусь, это был не я. Как видите, я был в Нью-Йорке", - написал актер.
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