Украл пиво: британская полиция задержала вора, который похож на одного из главных героев сериала Друзья

Сотрудники полиции британского города Блэкпул задержали подозреваемого в краже мужчину, который стал известен из-за своей схожести с актером из сериала Друзья.

Злоумышленника начали разыскивать в конце октября.

Сообщение полиции с фото подозреваемого и просьбой помочь его найти собрало более 110 тысяч репостов.

На снимке видно, как человек держит ящик с пивом. Многим пользователям соцсети показалось, что он похож на актера Дэвида Швиммера, который сыграл Росса Геллера в сериале Друзья.

Сходство прокомментировал и сам Швиммер. Он снял ироническое видео, в котором сымитировал кражу ящика пива.

Officers, I swear it wasn't me.

As you can see, I was in New York.

To the hardworking Blackpool Police, good luck with the investigation.#itwasntme pic.twitter.com/EDFF9dZoYR