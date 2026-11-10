Дроновые удары Украины за последние недели сократили в РФ нефтепереработку на 30% — Reuters

За последнюю неделю украинские атаки привели к сбоям в работе и возникновению чрезвычайных ситуаций на 9 из 35 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России, сообщили источники Reuters (Фото: Социальные сети/Reuters)

С конца октября 2026-го удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам сократили мощности РФ по переработке нефти примерно на 30%.

Об этом 10 ноября сообщает агентство Reuters cо ссылкой на два источника в российском нефтяной отрасли.

По данным отраслевых источников и чиновников, за последнюю неделю украинские атаки привели к сбоям в работе и возникновению чрезвычайных ситуаций на 9 из 35 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России, сообщает Reuters.

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«Как сообщают отраслевые источники, совокупная номинальная суточная мощность российских НПЗ, которые подвергались атакам беспилотников с конца октября, включая три крупных завода в центральной России, составляет около 2,2 млн баррелей — по сравнению с общей мощностью первичной переработки в России, составляющей около 930 тысяч тонн нефти в сутки», — пишет агентство.

При этом, по данным источников Reuters, в конце октября российские НПЗ перерабатывали около 700 тысяч тонн (около 5 млн баррелей) сырой нефти в сутки.

«Источники оценивают, что фактическое сокращение объемов переработки нефти на российских нефтеперерабатывающих заводах может составить до 200 тысяч тонн в сутки. В число пострадавших заводов входят НПЗ в Рязани, Ярославле и Поволжье», — пишет агентство.

Украина возобновила удары по российским НПЗ после 30 октября, когда энергетическое перемирие, объявленное президентом США Дональдом Трампом между Киевом и Москвой, так и не вступило в силу.

Во время последней атаки в ночь на понедельник, 9 ноября, украинские войска нанесли удар по второму по величине Киришскому нефтеперерабатывающему заводу.

При этом России пришлось уже ограничить продажу топлива из-за атак Украины

Подобные меры российские власти вводили во многих регионах страны летом. Тогда предыдущая волна атак украинских беспилотников на НПЗ совпала с пиковым сезонным спросом на топливо.

Из-за дефицита власти РФ были вынуждены вновь ограничить экспорт бензина, а в июле ввели ограничения и на зарубежные продажи дизельного топлива.

9 ноября Reuters сообщило, что дефицит топлива вернулся как минимум в шесть регионов России после украинских атак на восемь крупных нефтеперерабатывающих заводов за последние две недели. В частности, на российских АЗС вводят лимиты на продажу бензина и дизеля, а в отдельных регионах полностью запретили отпуск топлива в канистры, подытожило агентство.