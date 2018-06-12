Украинцы в Австралии анонсировали однодневную голодовку в поддержку Сенцова

Союз украинских организаций Австралии призвал украинцев поддержать Олега Сенцова и других украинских политзаключенных, которых незаконно удерживают в России.

Как сообщили в пресс-службе организации, украинцев Австралии призвали приобщиться к однодневной голодовке 13 июня, накануне Чемпионата мира по футболу-2018.

"Чтобы усилить и распространить сообщение Сенцова за пределами тюремной камеры, 13 июня, в преддверии Чемпионата мира по футболу - второго по значимости спортивного события в мире, которое проводится в этом году в России, будет проведена голодовка солидарности", - отметили в СУОА.

Также в организации призвали писать письма местным и федеральным членам парламента, а также в международные организации с целью усилить давление на российские власти.

Напомним, 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.

Украинец был захвачен российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время его оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.