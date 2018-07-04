Украинские дайверы участвовали в спасательной операции футбольной команды в пещере Таиланда

Украинский дайвер Всеволод Коробов участвовал в спасательной операции в пещере Кхао Луанг в Таиланде, где оказалась в ловушке подростковая футбольная команда вместе с тренером.

Коробов, который работает инструктором по дайвингу в тайском городе Пхукет, прошел сложный трехкилометровый участок в затопленной пещере, сообщает ВВС Украина.

"Группа инструкторов, в частности, два человека из Украины - я и мой друг Максим - прилетела в минувшую пятницу как волонтеры. Нашей задачей было научить тайских морских котиков нырять в таких сложных пещерах, поскольку выяснилось, что у них нет опыта такого погружения... Увидев, что от нас есть польза, тайские военные включили нас в команду поддержки. Мы проходили сложный трехкилометровый участок в затопленной пещере, помогали нести оборудование, прокладывали веревки для дайверов", - отметил украинец.

Он добавил, что после того, как британские дайверы нашли детей, ночью к ним отправились два армейских медика, привезли продукты, доставили медикаменты, один из морских котиков остался с ними.

Коробов отдал должное тренеру, который смог организовать детей, сплотил в коллектив и помог выжить.

23 июня в провинции Чианграй на севере Таиланда в популярной среди туристов пещере Кхао Луанг исчезли 12 подростков футболистов и их тренер.

Они были найдены 2 июля, через девять дней после исчезновения. Поисково-спасательные работы были затруднены из-за поднятия уровня воды и грязи.

Отмечается, что дети могут остаться в пещере на несколько месяцев, поскольку пещера регулярно затапливается во время дождливого сезона, который длится до сентября - октября.

Все попытки откачать воду до сих пор не были успешными.

Если ждать, пока вода сама уйдет, то группе придется оставаться в пещере еще несколько месяцев. В этот период им будут постоянно поставлять еду и помощь.