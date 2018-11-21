Украинцам дали рекомендации о посещении Франции из-за масштабного протеста "желтых жилетов"

Украинских туристов предупредили о возможных проверках на дорогах Франции

МИД Украины дал рекомендации украинским туристам по посещению Франции из-за масштабных протестов против повышения цен на топливо.

В ведомстве сообщили, что туристы должны быть готовы к проверке документов и личного контроля представителями правоохранительных органов. При себе нужно иметь документы, удостоверяющие личность. Также необходимо отслеживать информацию о мерах безопасности в местах пребывания и не участвовать в несанкционированных акциях протеста.

В МИД подчеркнули, что законодательством Франции предусмотрены определенные правила организации и проведения массовых собраний, предоставление разрешения правоохранительным органам на осуществление административных обысков, проверок транспортных средств, задержание подозрительных лиц, а также значительные штрафы за участие в несанкционированных акциях протеста, блокировании движения транспортных средств и неповиновение представителям власти.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию украинцы могут обращаться в Посольство Украины во Франции по телефону: + 33-143-06-07-37, e-mail: emb_fr@mfa.gov.ua и cons_fr@mfa.gov.ua или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: + 38-044-238-16-57.

Напомним, по всей Франции начались протесты водителей против повышения цен на топливо. Протестующие перекрыли дороги и магистрали страны.

На третий день акции протестующие начали блокировать доступ к хранилищам с горючим.

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался за повышение налогов на топливо, однако призвал участников протестов к диалогу.

За четыре дня акции протеста погибли два человека, еще 552 пострадали.

Масштабная акция уже получила название протест "желтых жилетов". Участники митингов надели желтые светоотражающие жилеты, протестуя против повышения цен на топливо.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство не собирается отменять налог, который привел к подорожанию бензина на заправках.