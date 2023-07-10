МИД отреагировал на ситуацию с украинским ветераном, которого высадили из самолета Wizz Air 10 июля, 16:13 Wizz Air (Фото:Newcastle Flyer/Twitter)

В Министерстве иностранных дел отреагировали на информацию о том, что украинского ветерана с ампутированной ногой не пустили на рейс венгерской авиакомпании Wizz Air в аэропорту Тель-Авива.

Ранее в Сети появились видео из салона самолета, где, по словам одного из очевидцев, мужчина не мог сесть на свое место из-за протеза. Он объяснял, что потерял ногу на войне и возвращается с лечения в Израиле домой к близким в Украину. Как говорит очевидец, мужчина был вынужден полтора часа стоять в углу самолета, позже он упал и поранил руки, а экипаж высадил его с рейса.

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«Он плакал и кричал „Как я вернусь домой?“, он показал стюардессе рюкзак, в котором были исключительно подарки для его семьи, которая наверняка его долго ждала», — написала автор видео.



9 июля авиакомпания опубликовала в Twitter заявление, в котором извинилась за «ситуацию с пассажиром на недавнем рейсе из Тель-Авива в Варшаву». По версии Wizz Air, «приоритет номер один» для компании — безопасность, и экипаж должен убедиться, что пассажиры в состоянии лететь или их сопровождает человек, который им помогает.



«Если есть какие-либо признаки того, что состояние здоровья пассажира может поставить его жизнь под угрозу во время полета, мы обязаны отказать ему в посадке. В этом случае это было трудное, но необходимое решение, принятое с учетом безопасности пассажира. Ему дали воду и место, где можно было посидеть в ожидании помощи персонала аэропорта», — утверждают в Wizz Air.

Спикер МИД Украины Олег Николенко написал в Facebook, что ведомство очень огорчено ситуацией в аэропорту и хочет в ней разобраться.

«Поскольку формальных обращений к нам не поступало, просим украинского ветерана, которому было отказано в рейсе на Варшаву, выйти на связь в МИД или посольством Украины в Израиле», — заявил он.

Николенко подчеркнул, что, если нарушение подтвердят, МИД Украины приложит все усилия, чтобы восстановить права украинского гражданина.

Контакты МИД: +38 044 238 1588 или cons_or@mfa.gov.ua

Контакты украинского посольства в Израиле: +972 54 667 6782 или consul_il@mfa.gov.ua