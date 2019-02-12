Украинский бипатризм. Зачем украинцы получают дополнительное гражданство других стран Вчера, 18:09 2494 Цей матеріал також доступний українською EPA Приносить присягу и получать гражданство можно только за пределами Украины EPA

Генеральная прокуратура Венгрии открыла 370 уголовных производств на украинцев из-за незаконного получения венгерского гражданства.



Об этом сообщил генеральный прокурор страны Петер Полт. По его словам, в январе 2019 года обвинения уже вынесены по 150 делам.

Оказалось, что заявители получали гражданство без знания венгерского языка, а экзамены за них сдавало подставное лицо, уточнил Полт. Будут ли лишать нарушителей гражданства Венгрии, в прокуратуре не сообщили.

Украинцы и Венгрия

Как рассказал Радио НВ эксперт по украинско-венгерским отношениям Дмитрий Тужанский, большинство украинских венгров оформили себе паспорта этой страны. Это по меньшей мере 150 тысяч человек.

Приносить присягу и получать гражданство можно только за пределами Украины

Также получить венгерское гражданство часто хотят и этнические украинцы. Основная причина – возможность беспрепятственно работать в более развитых странах Европейского Союза, добавил Тужанский.

"Это уже происходит восемь лет. Единственный вопрос, что сейчас принести присягу и получить гражданство можно только за пределами Украины. Молодежь – это о работе, это преимущественно Германия. Для пожилых людей – это вопрос получения венгерских пенсий, получения доступа к венгерской медицине. И также с этим связаны определенные проверки, когда, например, украинец получил венгерское гражданство и прописался в Венгрии, но там не живет, однако получает венгерскую пенсию. С этим также связаны проверки прокуратуры", – подчеркнул Тужанский.



Два гражданства

По последним данным Евростата, украинцы занимают седьмое место по приобретению гражданства в странах Европейского Союза, рассказала Радио НВ экспертка по международному развитию Виолетта Москалу.

Часть из них – это те люди, которые поехали работать за границу. Однако это меньшая часть из всего количества заробитчан. В большинстве случаев украинцы не уведомляют государственные органы о втором паспорте и имеют два гражданства.

"Важно, если идет уже такой демарш, получить другое гражданство. И это очень часто из-за новых профессиональных возможностей. Например, для того, чтобы были лучшие возможности где-то работать и стабильная ситуацию, а не обновлять вид на жительство ежегодно. Все держат очень сильную эмоциональную связь с Украиной", – отметила Москалоу.

Законопроекты по либерализации

Как пояснила Радио НВ доцент кафедры международного права Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко Ольга Поединок, за всю историю в Украине было мало инициатив по либерализации двойного гражданства.

Государство занимает протекционистскую позицию по отношению к гражданству Украины

За последние четыре года в парламенте был зарегистрирован только один законопроект на эту тему. В свою очередь, государство в виде президента и Кабинета министров занимает протекционистскую позицию по отношению к гражданству Украины, добавила эксперт.

"Законопроект, представленный Вадимом Рабиновичем в феврале 2015 года, он был снят с рассмотрения парламента в ноябре 2016 года. И именно в этом законопроекте содержалась такая идея, что украинское гражданство не должно зависеть от того, есть ли у украинского гражданина гражданство какого-то иностранного государства или нет. Если смотреть на позицию президента, то он дважды подавал законопроекты, направленные на усиление контроля и сокращение случаев множественного гражданства", – отметил Поединок.

Приобрести или потерять

Приобрести или потерять украинское гражданство можно после подписания соответствующего приказа президентом Украины, напомнил в комментарии Радио НВ представитель государственной миграционной службы Сергей Гунько.

По его словам, статуса гражданина Украины в прошлом году лишили 16 человек.

"Скорее всего, остановлено это по 21 статье, то есть это не выход из гражданства, это потеря гражданства. Это в случае, если обнаружено, что гражданство приобретено по поддельным документам, то есть во время приобретения гражданства лицо подало ложные сведения, поддельные документы либо не выполнило обязательства по выходу из гражданств предыдущих. Цифра маленькая. Я не думаю, что так много людей выходят из гражданства, на самом деле", – отметил Гунько.

