Украинским туристам дали рекомендации из-за извержения вулкана на острове в Индонезии

Посольство Украины в Индонезии дало украинцам рекомендации из-за извержения вулкана Мерапи на острове Ява.

Как сообщили в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства, во время пребывания на острове стоит проявить повышенную бдительность и осторожность.

Не рекомендуется приближаться к вулкану на расстояние менее 5 км. Также нужно следить за сообщениями местных служб о развитии ситуации и ее влияния на движение авиатранспорта.

В случае необходимости украинцы могут обращаться в посольство по телефону "горячей линии" (+62) 8788-489-0918 или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38 (044) 238 16 57, адрес электронной почты cons_or@mfa.gov.ua.

Ранее сообщалось, что на индонезийском острове Ява власти объявили эвакуацию из-за извержения вулкана Мерапи. Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий приказало эвакуироваться жителям и приезжим на территории в радиусе 5 километров от вулкана.