Украинским танцорам запретили выходить с сине-желтым флагом на чемпионате мира в Молдове 22 апреля, 18:32 Украинским спортсменам запретили выходить со своим флагом на чемпионате мира в Молдове (Фото:Скриншот с видео juli_a_l/TikTok)

В Молдове разгорелся скандал на чемпионате мира по латиноамериканским танцам: украинской участнице не разрешили выйти со своим флагом.

О ситуации в своем инстагрмме рассказала украинская спортсменка Виктория Урсатий. Она опубликовала пост об этом еще 17 апреля, но резонанс он приобрел в конце недели.

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Девушка рассказала, что в воскресенье, 16 апреля, в Кишиневе состоялся чемпионат мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов (WDSF PD World Championship Latin), во время которого спортсменке не разрешили выйти на церемонию представления участников с украинским флагом. По ее словам, за решением стоит Федерация спортивных танцев Молдовы.

Спортсменка раскритиковала организаторов чемпионата. Она выложила видео, в котором сквозь слезы рассказывает об этой ситуации.

«Когда в твоей стране идет война, гибнут люди и гибнут воины, мы не можем молчать и выходить без флага на главную церемонию представления стран на международных соревнованиях. Наша задача как спортсменов, чтобы за границей не забывали, что война продолжается, чтобы наше знамя видели и помнили», — говорит Виктория.

@juli_a_l Що важливо знати? • Це були міжнародні змагання, Чемпіонат світу серед професіоналів, з танцювального спорту Кишиневі під егідою WDSF. • Нас не випустили з прапором України на церемонію представленння країн у вечірньому відділенні, коли професійні пари виходили з табличками різних країн. Підкреслюю це було ввечері. Фрагмент церемонїї на даному відео. • Вдень ми як і всі інші пари вийшли на паркет та не пройшли в наступне коло. І виникли сумніви чи не стала цьому причина великої нашивки прапора України на сорочці. Зважаючи на те, що ввечері нас через прапор України навіть на церемонію не випустили. Як потім нам сказала директор професійного дивізіону України, то наче не можна було ніяких прапорів. Питання, чому про таке не говорять завчасно і в чому проблема на міжнародних змаганнях виходити з нашивкою? • Ввечері на церемонію були запрошені абсолютно всі пари професіонали. Ми і ще одна пара з України вишикувались на представлення країн на який нас не випустили і аргументували забороною та далі понеслась ця ситуація (про це окремо буде пост). Нагадую, наша позиція була чітка - без прапору на представлення не вийдемо - і їх цинічна відповідь «ви нЕ виХодіТє». • Перечитали документ, де ця «заборона», там сказано, що не можна з прапорами на нагородження, а НЕ НА ЦЕРЕМОНІЮ ПРЕДСТАВЛЕННЯ КРАЇН. Підкреслюю, говоримо про професійний дивізіон. Але!! Ми ще опрацьовуємо це питання разом з іншими, щоб коректно апелювати до цього документу. Тож ця інформація буде доповнюватись і уточнюватись. ♬ оригінальний звук - Juli

В связи с запретом украинские спортсмены проигнорировали церемонию. Во время нее они с украинским флагом стояли за сценой.

Виктория подчеркнула, что украинцы «не проглотили эту ситуацию». Она подчеркивает, что до сих пор существует мнение, будто «спорт вне политики». Это четко демонстрирует присутствие россиян и белорусов на предстоящей Олимпиаде. И так, убеждена она, быть не должно.

Спортсменка добавила, что перечитала документ о запретах. В нем говорилось, что с флагом нельзя выходить на церемонию награждения. Но речь не шла о церемонии представления стран.



Флаг Украины, кстати, на конкурсе все же был. В самом конце ряда с флагами, в уголке.

Фото: Скриншот с видео juli_a_l/TikTok

@juli_a_l Що важливо знати? • Це були міжнародні змагання, Чемпіонат світу серед професіоналів, з танцювального спорту Кишиневі під егідою WDSF. • Нас не випустили з прапором України на церемонію представленння країн у вечірньому відділенні, коли професійні пари виходили з табличками різних країн. Підкреслюю це було ввечері. Фрагмент церемонїї на даному відео. • Вдень ми як і всі інші пари вийшли на паркет та не пройшли в наступне коло. І виникли сумніви чи не стала цьому причина великої нашивки прапора України на сорочці. Зважаючи на те, що ввечері нас через прапор України навіть на церемонію не випустили. Як потім нам сказала директор професійного дивізіону України, то наче не можна було ніяких прапорів. Питання, чому про таке не говорять завчасно і в чому проблема на міжнародних змаганнях виходити з нашивкою? • Ввечері на церемонію були запрошені абсолютно всі пари професіонали. Ми і ще одна пара з України вишикувались на представлення країн на який нас не випустили і аргументували забороною та далі понеслась ця ситуація (про це окремо буде пост). Нагадую, наша позиція була чітка - без прапору на представлення не вийдемо - і їх цинічна відповідь «ви нЕ виХодіТє». • Перечитали документ, де ця «заборона», там сказано, що не можна з прапорами на нагородження, а НЕ НА ЦЕРЕМОНІЮ ПРЕДСТАВЛЕННЯ КРАЇН. Підкреслюю, говоримо про професійний дивізіон. Але!! Ми ще опрацьовуємо це питання разом з іншими, щоб коректно апелювати до цього документу. Тож ця інформація буде доповнюватись і уточнюватись. ♬ оригінальний звук - Juli

А накануне инцидента паре украинских спортсменов еще и не разрешили выйти на паркет из-за большой нашивки флага Украины на одежде.

Девушка на следующий день сообщила, что планирует жаловаться во Всемирную федерацию танцевального спорта. Ей с этим помогает Всеукраинская федерация танцевального спорта.