Украинским танцорам запретили выходить с сине-желтым флагом на чемпионате мира в Молдове
Украинским спортсменам запретили выходить со своим флагом на чемпионате мира в Молдове (Фото:Скриншот с видео juli_a_l/TikTok)
В Молдове разгорелся скандал на чемпионате мира по латиноамериканским танцам: украинской участнице не разрешили выйти со своим флагом.
О ситуации в своем инстагрмме рассказала украинская спортсменка Виктория Урсатий. Она опубликовала пост об этом еще 17 апреля, но резонанс он приобрел в конце недели.
Девушка рассказала, что в воскресенье, 16 апреля, в Кишиневе состоялся чемпионат мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов (WDSF PD World Championship Latin), во время которого спортсменке не разрешили выйти на церемонию представления участников с украинским флагом. По ее словам, за решением стоит Федерация спортивных танцев Молдовы.
Спортсменка раскритиковала организаторов чемпионата. Она выложила видео, в котором сквозь слезы рассказывает об этой ситуации.
«Когда в твоей стране идет война, гибнут люди и гибнут воины, мы не можем молчать и выходить без флага на главную церемонию представления стран на международных соревнованиях. Наша задача как спортсменов, чтобы за границей не забывали, что война продолжается, чтобы наше знамя видели и помнили», — говорит Виктория.
В связи с запретом украинские спортсмены проигнорировали церемонию. Во время нее они с украинским флагом стояли за сценой.
Виктория подчеркнула, что украинцы «не проглотили эту ситуацию». Она подчеркивает, что до сих пор существует мнение, будто «спорт вне политики». Это четко демонстрирует присутствие россиян и белорусов на предстоящей Олимпиаде. И так, убеждена она, быть не должно.
Спортсменка добавила, что перечитала документ о запретах. В нем говорилось, что с флагом нельзя выходить на церемонию награждения. Но речь не шла о церемонии представления стран.
Флаг Украины, кстати, на конкурсе все же был. В самом конце ряда с флагами, в уголке.
А накануне инцидента паре украинских спортсменов еще и не разрешили выйти на паркет из-за большой нашивки флага Украины на одежде.
Девушка на следующий день сообщила, что планирует жаловаться во Всемирную федерацию танцевального спорта. Ей с этим помогает Всеукраинская федерация танцевального спорта.