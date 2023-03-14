По программе гуманитарного «пароля». Украинским беженцам в США продлят срок пребывания в стране 14 марта, 12:24 Украинские беженцы (Фото:HejUkraina/Twitter)

Администрация президента США Джо Байдена объявила, что позволит многим украинским беженцам остаться в стране еще на один год в рамках программы так называемого гуманитарного пароля. Отмечается, что речь идет о людях, которым разрешили въехать в Штаты без визы, а на гуманитарных основаниях.

Об этом пишет издание Голос Америки.

"Поскольку неспровоцированное российское вторжение в Украину и вызванный им гуманитарный кризис продолжаются, Министерство внутренней безопасности пришло к выводу, что сохранит неотложные гуманитарные основания для продолжения программы гуманитарного пароля на индивидуальной основе для определенных групп украинцев и членов их семей", - рассказал представитель американского минстерства изданию.

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Также министерство США отметило, что срок пароля для тех, кто удовлетворяет требования для его получения, будет продлен сразу после его окончания.

"Тем, кому будет продлен срок пароля, будет продлен срок действия разрешения на работу на соответствующий период времени", - добавили в ведомстве.

Президент Лютеранской службы иммиграции и помощи беженцам Криш О'Мара Вигнараджа заявила, что это «принесет огромное облегчение тысячам украинцев, которые испытывают серьезную обеспокоенность и неопределенность своего будущего».

Гуманитарный пароль – это временный иммиграционный статус, который может быть предоставлен лицам, которые другим способом не смогут въехать в США. При принятии решения о предоставлении пароля могут учитываться такие обстоятельства как неотложная медицинская ситуация или гуманитарный кризис.

По оценкам Министерства внутренней безопасности США, на рассмотрение дел и принятие решения о продлении пароля для беженцев из Украины может уйти до четырех недель.

Издание подчеркнуло, что, когда Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года, это привело к выезду людей из страны в масштабах, невиданных со времен Второй мировой войны.

Хотя у некоторых украинцев были американские визы, которые дали им возможность беспрепятственно въехать в страну, у многих из 20 тысяч граждан Украины, которые добрались до мексикано-американской границы, чтобы запросить убежище, виз не было.